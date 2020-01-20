Священники УПЦ МП не пришли: на Житомирщине на коленях попрощались с погибшим защитником Украины. Фото

На Житомирщине похоронили погибшего 16 января на Донбассе старшего солдата Игоря Химичука.

Соответствующими фото на странице в Facebook в понедельник, 20 января, поделился пользователь Владимир Бричник (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Игорь Химичук РБК-Украина

Ранее председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал, что военный погиб в результате снайперского обстрела.

Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

При этом Владимир Бричник в подписи к одному из фото рассказал, что два священника УПЦ МП не пришли на церемонию прощания с воином.

Скриншот

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука Facebook

Как писал OBOZREVATEL, 18-19 января на Донбассе в результате обстрелов погибли два воина из 72-й бригады Черных Запорожцев.

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