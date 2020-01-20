Священники УПЦ МП не пришли: на Житомирщине на коленях попрощались с погибшим защитником Украины. Фото

На Житомирщине похоронили погибшего 16 января на Донбассе старшего солдата Игоря Химичука.
Соответствующими фото на странице в Facebook в понедельник, 20 января, поделился пользователь Владимир Бричник (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Игорь Химичук
РБК-Украина
Ранее председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал, что военный погиб в результате снайперского обстрела.
Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
При этом Владимир Бричник в подписи к одному из фото рассказал, что два священника УПЦ МП не пришли на церемонию прощания с воином.
Скриншот
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Похороны погибшего на Донбассе Игоря Химичука
Как писал OBOZREVATEL, 18-19 января на Донбассе в результате обстрелов погибли два воина из 72-й бригады Черных Запорожцев.
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