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31 декабря • обновлено в 17:15
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Злой одессит
Злой одессит
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ИГИЛ в Украине: жил, жив и будет жить, пока это выгодно росспропаганде

1.1т

Тема присутствия в Украине представителей террористической организации ИГИЛ была одной из наиболее излюбленных для российской пропаганды на протяжении последних нескольких лет.

Через аффилированных, так называемых “независимых” журналистов и общественных деятелей, Кремль распространял нарратив о том, что боевики ИГИЛ воюют в составе добробатов, а Украина - это не только перевалочная база для террористов, но и убежище, а так же возможность выбраться в Европейский Союз благодаря безвизовому режиму.

Распространение подобных нарративов преследовало как минимум две цели. Первая – это на ранней стадии срыв предоставления Украине безвиза, что стало бы болезненным внешнеполитическим и внутренним ударом по тогдашней власти. Вторая – создание образа Украины как террористического государства, что дискредитировало бы нашу страну в глазах западных партнёров и заставило бы относиться к ней как минимум с опаской.

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На передовой же дискредитации по данному направлению были такие “акулы пера” как россиянка с украинским паспортом Катерина Сергацкова и "оппозиционная" российская журналистка Анна Немцова, регулярно и совершенно беспрепятственно посещающая Украину.

Причем вспомнить об обеих меня заставила опубликованная 29 декабря на страницах издания The Daily Beast статья Анны Немцовой "Война и коррупция превратили Украину в террористическую “Сумеречную зону", в которой рассказывается, как легко террористам ИГИЛ в Украине получить паспорт, обжиться и, как это уже привычно для кремлевской пропаганды, выбраться в Европу.

Но, настоящим двойным подарком стало то, что в этом материале, Анна Немцова наконец-то перекликнулась со вторым ретранслятором террористической тематики – Катериной Сергацковой.

И в этой статье, на мой взгляд, важно абсолютно всё, начиная от того кто и когда выдал на-гора данный материал и заканчивая тем, на каком ресурсе. Но, как говорится, обо всём по порядку.

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Дело в том, что Сергацкова и Немцова, играющие одну из наиболее важных ролей в дискредитации Украины на международной площадке, как страны, которая якобы была экспортёром, а сейчас становится прибежищем для боевиков ИГИЛ, активизировались именно сейчас не просто так.

Ведь в настоящее время ИГИЛ утратило былое могущество благодаря действиям американской коалиции на Ближнем Востоке, хотя сама тема борьбы с терроризмом это излюбленный лейтмотив практически всех речей руководства России, страны, поставившей в ряды этой террористической организации наибольшее количество боевиков.

Причем перевалочной базой был Дагестан, находящийся под контролем ФСБ, а отправляемым в ряды организации террористам даже оформляли медицинские страховки в дагестанском Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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Однако нарастающий конфликт в Ливии, который предвещает перерасти в большую войну, может стать плодотворной почвой для взращивания новых мифов про ИГИЛ.

По крайней мере, именно в этом российская пропаганда уже обвиняет Правительство национального согласия, признанное на международном уровне, оправдывая, таким образом, наступление на Триполи армии, поддерживаемого Кремлем, непризнанного фельдмаршала Халифы Хафтара.

Итак, возобновление боевых действий в Ливии, причем с большей силой и интенсивностью, распространение пропагандистских тирад о террористах ИГИЛ, которые защищают Триполи и под аккомпанемент этого очередная история о террористической Украине от журналисток “правдорубок” на страницах уважаемого издания… Уважаемого?

Хотелось бы обратить внимание, что площадка для публикации материала Немцовой-Сергацковой была выбрана хоть и популярная, но уже очень давно вызывающая вопросы.

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Например, как не так давно та же Сергацкова опубликовав ставшую поначалу совершенно незаметной статью на украинском ресурсе Hromadske.ua, посвященную всё той же теме ИГИЛ в Украине. А точнее аресту СБУ Аль-Бара Шишани, гражданина Грузии, который был заместителем одного из лидеров террористической организации и занимавшему пост, так называемого “министра войны” Умара Шишани.

Но поскольку в Украине Катерина Сергацкова в широких кругах мало известна, её дебютный на Hromadske.ua материал от 19 ноября в нашем информационном сегменте не получил резонанса, а потому ему прибавили “закиси азота” через публикацию в российской “Новой газете”, имеющей покровителей в российских спецслужбах.

Как видим хотя бы только по одному материалу, площадки, публикующие его, а именно, Hromadske.ua и “Новая газета” вызывают недвусмысленные вопросы. Равно так же вызывает вопросы и The Daily Beast, через который Анна Немцова, совершенно бездоказательно не только связывала ИГИЛ с Украиной, но и приравнивала военнослужащих ВСУ с, говоря языком автора, “пророссийскими повстанцами” на Донбассе. При этом она полностью игнорировала факт присутствия российских войск в данном конфликте.

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Не утруждая себя фактажом, российская, так называемая "оппозиционная" журналистка Анна Немцова в 2015 году, во все том же американском издании The Daily Beast публикует статью, в которой рассказывает, что на стороне ВСУ воюют чеченцы, ранее проходившие тренировку в лагерях ИГИЛ в Сирии.

При этом весь фактаж “журналистки” сводился к цитированию некоего боевика "Муслима".

Некоторое время спустя из под пера Немцовой на том же The Daily Beast выходит материал “Украина – бесконтрольный “оружейный базар” на “заднем дворе” Европы”, в котором она, в очередной раз, манипулируя темой войны, искажает и нагнетает тему неконтролируемой торговли оружием в воюющей стране и угрозах ЕС.

Фактически, The Daily Beast уже давно превратился в англоязычную площадку для проведения компании по дискредитации Украины. Хотя, субъективность и чрезмерное манипулирование отвернуло от издания многих его постоянных читателей, а так же всё чаще в его адрес звучит критика и от американских экспертов.

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В частности журналист "The Young Turks" Майкл Трейси напрямую сравнил нынешнюю деятельность The Daily Beast с дезинформацией, которая ранее являлась исключительно компетенцией России, а журналистов издания назвал самовозвеличивающимися и неряшливыми.

Что же, общая канва видна невооруженным взглядом, да и содержание более чем очевидно. Ливийский конфликт, который российские СМИ уже связывают с ИГИЛ и, в дальнейшем будут называть поход Хафтара вместе с российскими наёмниками ЧВК "Вагнер" и военными из спецподразделений МО РФ, на Триполи “Крестовым походом” на ИГИЛ, возрождает старую, добрую историю о мировой террористической угрозе.

Сам по себе конфликт приведет к тому, что в Европу снова хлынут тысячи беженцев, а из Ливии до Европы, а именно – Италии, рукой подать, а потому, гуманитарный кризис и благая почва для отправки “своих” диверсантов.

Но, “независимые журналисты” уже готовят почву к распространению нарративов о том, что перевалочной базой для террористов снова будет Украина.

Пока не напрямую и не навязчиво, а лишь упоминая арест СБУ Аль-Бара Шишани. Единичный случай за долгое время, в то время как по всему миру проводятся десятки арестов бывших боевиков террористической организации, от Европы до США, а в Россию и вовсе авиарейсами вывозят из Сирии бывших ИГИЛовцев, вместе с семьями.

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Интересен и другой момент. Материал тандема Немцовой-Сеграцковой вышел не только под аккомпанемент ливийского обострения и возрождения истории ИГИЛ, но и предотвращения террористического акта в Санкт-Петербурге.

Причем информацию о готовящемся теракте российским спецслужбам предоставили США.

По сути, американцы сделали ход на упреждение, не дав россиянам осуществить акт с последующим акцентом - "нас тоже и опять взрывает ИГИЛ”, что давало бы им право, например, официально ввести в Ливию контингент ВС РФ по просьбе Хафтара (по аналогии с Сирией в 2015 году), а также создать себе легенду на случай очередных терактов в Европе.

Напомню, что две недели назад австрийская полиция задержала в Вене двух чеченских иммигрантов по подозрению в подготовке теракта. Мужчины в возрасте 25 лет и 31 года были арестованы и сейчас находятся в тюрьме города Винер-Нойштадт. В интересах следствия подробности этого дела не раскрываются. Известно лишь, что чеченцы планировали устроить теракт в австрийской столице в период между Рождеством и Новым годом.

Также, стоит отметить, что если бы теракт в Санкт-Петербурге удалось провернуть, то получилась бы очень уместная, предновогодняя картинка, с широчайшим горизонтом возможностей для Кремля в 2020 году.

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Ну и параллельно американские спецы предотвратив теракт еще и унизили ФСБ, выставив так, что за океаном даже лучше знают, что происходит в РФ, нежели местные силовики.

Кстати, именно этот фактор, достаточно хорошей осведомленности европейских и американских спецслужб, не даёт на сегодняшний день возможности фейкам Сеграцковой и Немцовой разрастись в нечто большее, нежели блеянье на виртуальных страничках неоднозначных изданий.

Ведь в стенах этих служб прекрасно знают, кто на самом деле является перевалочной базой, убежищем и финансовым донором для мирового терроризма, и на кого реально работают многие "оппозиционные" российские журналисты. В том числе осевшие в Украине и на Западе или еще сидящие в Москве, где, кстати, за перепост в соцсети других граждан РФ сразу же кидают в тюрьму.

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Тема
российская пропаганда
Теги
добровольцы пропаганда СМИ
Источник
Источник: Одесский курьер
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