Идут в атаку: в штабе ООС сообщили тревожные новости с Донбасса

За прошедшие сутки, 18 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Таким образом, интенсивность атак увеличилась.

Как сообщает пресс-центр ООС, в результате вражеских обстрелов потерь со стороны украинских сил не было.

ВСУ на Донбассе ТСН

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку от Пищевика – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у Лебединского – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;

дважды неподалеку от Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Песков – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

в районе Новолуганского – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток, 19 августа, противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: близ Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, и в районе Водяного –из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В то же время в штабе ООС уточнили, что 18 августа, около 18:00, в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб 1 военнослужащий и 3 получили ранения средней и легкой тяжести.

Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, уточнили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко опубликовал копии документов о якобы совершенных преступлениях ВСУ на Донбассе в 2014-2015 годах. Растиражировали их первыми российские СМИ. Это дает повод думать, что РФ начала новую кампанию против ВСУ.

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