Идут в атаку: в штабе ООС сообщили тревожные новости с Донбасса

За прошедшие сутки, 18 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Таким образом, интенсивность атак увеличилась.
Как сообщает пресс-центр ООС, в результате вражеских обстрелов потерь со стороны украинских сил не было.
ВСУ на Донбассе
ТСН
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку от Пищевика – из стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды у Лебединского – из стрелкового оружия;
дважды вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;
дважды неподалеку от Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Песков – из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
в районе Новолуганского – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку от Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток, 19 августа, противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: близ Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, и в районе Водяного –из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В то же время в штабе ООС уточнили, что 18 августа, около 18:00, в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб 1 военнослужащий и 3 получили ранения средней и легкой тяжести.
Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, уточнили там.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат от "Партии регионов" Алексей Журавко опубликовал копии документов о якобы совершенных преступлениях ВСУ на Донбассе в 2014-2015 годах. Растиражировали их первыми российские СМИ. Это дает повод думать, что РФ начала новую кампанию против ВСУ.
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