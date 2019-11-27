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29 ноября • обновлено в 12:06
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"Хвост от селедки": Огрызко резко высказался о ситуации в Азовском море

7.9т
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Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил: соглашение с Российской Федерацией о статусе Азовского моря как внутреннего моря двух государств, необходимо денонсировать.

"Если мы хотим реально демонстрировать, что мы полноправные хозяева в Азовском море, нужно, наконец, посмотреть правде в глаза и денонсировать те соглашения, которые нам не нужны", – заявил он OBOZREVATEL.

По мнению дипломата, "вопреки позиции некоторых наших внутренних ведомств относительно того, что следует продолжать действие соглашения об Азовском море как о внутреннем море Украины и России, до тех пор, пока это соглашение будет действовать, ни один военный корабль третьего государства не сможет войти в Азовское море, потому что для этого нужно согласие Российской Федерации. А его, безусловно, не будет".

Соглашение с Российской Федерацией о статусе Азовского моря необходимо денонсировать, заявил Огрызко

Соглашение с Российской Федерацией о статусе Азовского моря необходимо денонсировать, заявил Огрызко

Вместе с тем Огрызко заметил: "Когда интересы национальной безопасности ставятся ниже, чем интересы 2-3 рыболовецких компаний, то мы имеем хвост от селедки, а не национальные интересы".

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Как писал OBOZREVATEL, бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал полный перечень повреждений, а также имущества, которое было украдено на возвращенных Россией украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Персона
Владимир Огрызко
Место
Украина
Теги
Новости России Азовское море
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
В Конвенции ООН по морскому праву прямо сказано, что прибрежные государства замкнутых и полузамкнутых морей должны договариваться между собой о правилах судоходства, рыболовства и всего прочего что связано с морем. В соглашении которое он собирается денонсировать все это прописано и определено. Если соглашение денонсируют Россия будет иметь полное право сама решать какие суда смогут проходить в Азовское море.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Огрызок уже показал себя, когда вопрос решался по поводу шельфа о-ва Змеиный.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
чует мое сердце, с такими идиотами скоро и украинские корабли и суда не смогут в Азов заходить...
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