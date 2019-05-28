"Хуже, чем в 2014": Прилепин признался в огромных потерях оккупантов на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР" заявил, что в мае российские оккупанты на Донбассе понесли еще большие потери, чем в разгар боевых действий летом 2014 года.

По его словам, об этом свидетельствует растущее количество могил на кладбищах временно оккупированного Донецка. О поражениях боевиков Прилепин рассказал на встрече с читателями в МХАТе, запись которой опубликована на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кладбище террористов в Донецке "Цензор.НЕТ"

"У меня очень большие потери за последний месяц. И в других подразделениях серьезные потери. Очень много товарищей! Кладбище уже разрослось до каких-то неприличных размеров. Стреляют, убивают. Это дурная бесконечность. Потери бывают периодически, они даже больше, чем там в разгар летом 2014 года на каких-то направлениях. Убивают очень много", – сказал писатель-террорист.

При этом, добавил писатель-террорист сейчас к количеству потерь в рядах оккупантов относятся уже более равнодушно, чем это было в начале российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля Прилепин также жаловался на массовые потери в рядах своего террористического полка. Он сравнил интенсивность обстрелов и количество потерь среди бывших сослуживцев с "самыми тяжелыми месяцами войны".

В начале марта эту информацию подтвердил и известный сербский наемник Деян "Деки" Берич, который был снайпером в "ДНР". По его словам, только за январь и февраль потери оккупантов убитыми составили 70 человек.

В начале апреля Прилепин снова пожаловался на то, что всего за месяц оккупанты на Донбассе понесли большие потери, чем за весь год.

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