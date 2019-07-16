"Хто вср*вся – невістка": Цимбалюк высмеял Захарову за страх перед снайперами ВСУ

Спикер МИД России Мария Захарова пожаловалась на четкую работу снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе и нарвалась на яркий ответ украинского журналиста Роман Цимбалюка.

Фрагмент ее гневного выступления по этому поводу он показал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Отмечается увеличение снайперского огня со стороны ВСУ. Поддержку в этом Киеву оказывают Канада и США. Они регулярно поставляют различное вооружение, в том числе – снайперские и антирадарные комплексы, а также осуществляют подготовку снайперов", – бурно возмутилась одиозная Захарова.

В свою очередь, Цимбалюк разгромил все ее претензии встречными аргументированными вопросами и высмеял показушное негодование официального представителя МИД страны-агрессора.

Мария Захарова Скриншот видео

"Хто вср*вся – невістка. Тут все понятно и ясно. Во всем виноваты США и их сателлиты. В данном случае на их роль номинированы США и Канада. Да, эти две страны помогают нам немножечко с оружием, в том числе со снайперскими винтовками. Однако странно, почему этот честный российский маклер Мария Владимировна не упоминает о том, что половина погибших украинских военнослужащих на линии соприкосновения пали как раз от снайперских выстрелов российских наемников?! А, может, они не наемники? Просто нашивки сняли в Ростовской области и стали этими, в России их зовут "ополченцами". Правда, непонятно, почему", – с сарказмом прокомментировал заявление Захаровой журналист.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в своей речи спикер МИД РФ признала эффективность работы украинских защитников, которые успешно уничтожают вражескую артиллерию.

"Про снайперские винтовки мы говорили, а что за антирадарные комплексы? Это случайно не системы артиллерийской разведки? Ну, то есть те штуковины, которые определяют координаты, откуда палят по нам, по украинцам. Почему в российском МИДе этим пунктом возмущаются, а в части, откуда берутся средства нанесения ударов по Украине, это никого здесь не интересует?" – обратился он к Захаровой с риторическим вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк ярко поставил Захарову на место в соцсетях. Она написала огромный пост о том, что Украина якобы отказалась вести переговоры по освобождению пленных украинских моряков, а Москва направила Киеву официальные ноты о ситуации с моряками.

"Ваша страна напала на наших парней в нейтральных водах Черного моря. Должен вас расстроить: Россия заканчивается. Это факт!" – ответил Цимбалюк на ее ложь.

Кроме того, журналист упрекнул спикера МИД России в работе на кремлевскую пропаганду.

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