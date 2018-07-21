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Хотел подорвать поезд: в Харькове поймали вооруженного "ДНРовца"

2.4тЧитать новость на украинском

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста "ДНР", который готовил диверсию на железной дороге.

Как информирует пресс-служба ведомства, злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета собирался подорвать грузовой поезд, который перевозил горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС на Донбассе.

"Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта у железнодорожной станции "Основа" в Харькове при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъято гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом", - сказано в сообщении.

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Правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии 14-летний срок лишения свободы за совершенное по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.

"Начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него судом меры пресечения в виде содержания под стражей", - информирует СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Объединенные силы поймали под Мариуполем "ДНРовца".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаХарьков
Объекты
Служба безопасности УкраиныНовости ДНРНовости Донбасса
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Крым Андрей
Крым Андрей
Так это же политическая статья! Про сенцова за такую же куйню уже год как воют.
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