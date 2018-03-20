"Хлопцы, он вас пропил": стало известно, как Рубан менялся пленными с террористами

Руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого на Донбассе задержали с арсеналом различного оружия, выбирал для обмена с террористами тех украинцев, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш с позывным "Семерка", который пробыл в плену на Донбассе почти год.

"Сепары иногда давали телефон – позвонить родным. Те просили держаться, говорили, что есть такой генерал-полковник от СБУ Рубан, меняет пленных. Моя мама нашла контакты "Офицерского корпуса", обратилась к Рубану с просьбой помочь. Но тот категорически отказался. "Ваш сын – убийца, у него руки по локоть в крови. По закону ему положено пожизненное или в лучшем случае 20 лет". "По какому закону?" – пролепетала мама. "По закону "ДНР", – рассказал Кулиш.

По его словам, обмены пленными действительно понемногу проходили, но для этого Рубан выбирал санитаров, водителей, поваров.

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"Тех, кто не принимал непосредственного участия в боях. Один раз привез на обмен группу боевиков, взятых в плен в Иловайске. Среди них был и пресловутый Юрко Юрченко — как выяснилось, "правая рука" Стрелкова. За него одного можно было выменять батальон! Но этого не случилось. Более того, бойцы "Донбасса" взяли в плен еще 17 боевиков, которых передали Рубану специально для обмена на нас", - сказал боец АТО.

"Мы ожидали, что как минимум такое же количество наших добровольцев поедет домой. Но и этого не произошло: пленных боевиков он поменял на бойцов ВСУ, к которым сепары относились гораздо снисходительнее, чем к добровольцам. Боевики, ухмыляясь, пояснили нам: "Хлопцы, он вас просто пропил", – рассказал он.

Кулиш отметил, что сначала бойцы не могли понять, что имеют ввиду террористы, пока не стали известны детали одного интересного обмена.

"Рубан, прихватив из застенка нашего бойца, родственника известной певицы, отвез его в ресторан, где их уже ждали Захарченко с приближенными. Во время беседы они напились в стельку и "решили вопрос". После чего парня сразу посадили в "Тойоту" и отправили на пропускной пункт. Позже, рассказывая об этом, боец удивленно говорил: "Я не мог себе представить, что обмен выглядит вот так". Пьянки с сепарами были для Рубана обычным делом. Известно, что во время очередного загула начальник военной разведки "ДНР" Хмурый лично вручил ему именной пистолет Стечкина с глушителем", – поведал Кулиш.

Он добавил, что Рубан всячески пытался внушить пленным бойцам и их родным, что они не заслуживают освобождения.

Как сообщал "Обозреватель", СБУ в зоне АТО на Донбассе в четверг, 8 марта, задержала руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с арсеналом различного вооружения.

Утром 9 марта ему объявили о подозрении в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Также ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.