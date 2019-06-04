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"Харьков – русский город": у Соловьева выдали новый маразм об Украине

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Общественный деятель из Израиля Яков Кедми, который активно поддерживает российскую оккупацию украинских территорий, назвал Харьков исконно русским городом.

Более того, он выдвинул бредовую теорию о том, что украинским этот город якобы стал только по великодушному решению советского диктатора Владимира Ленина. Маразматичный фейк украинофоб озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Харьков

Харьков

Politeka

"Харьков – русский город. Его сделал украинским Владимир Ленин, пытаясь как-то дать Украине, которую он создал, какую-то экономическую поддержку", – высказался невменяемый сторонник российской агрессии против Украины.

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Яков Кедми

Яков Кедми

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кедми озвучил в эфире у Соловьева сценарий превращения Украины в федерацию с последующим ее присоединением к России. Первой целью он назвал город Одессу.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Ленин
Место
Россия
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