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Хакеры "ДНР" спалились на взломе почты Бабченко

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За взломом электронный почты и аккаунтов в социальных сетях российского журналиста Аркадия Бабченко скорее всего стоят хакеры, поддерживающие террористов "ДНР".

Об этом свидетельствуют их собственные признания в пропагандистских пабликах оккупантов, сообщается в расследовании ВВС.

Бабченко рассказал журналистам, что хакерам удалось подобрать сложный пароль примерно из 12 символов. Однако при взломе они не позаботились о заметании своих следов, поэтому в аккаунтах Бабченко в "Скайпе" и "Живом журнале" отобразились сетевые адреса злоумышленников, арендованные в Польше и Словакии. В тот же день на одной из страниц в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" появился видеоотчет о взломе от имени хакеров "Киберберкут". Сразу после этого его переопубликовали в группе "Сводки от ополчения Новороссии" во "ВКонтакте".

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Чтобы войти в аккаунт Бабченко, хакеры привязали к нему свой номер телефона, следовало из отчета. На видео номер заретуширован, но меньше чем на секунду эта заплатка исчезает (дефект мог появиться при импорте файла). Остановив видео в нужном месте, можно разглядеть номер телефона хакера: +380713001743. Этот номер из сети мобильного оператора "Феникс", который работает на территории, подконтрольной террористической "ДНР".

Два источника, знакомые с ситуацией на временно оккупированных территориях Донбасса, сказали, что номера с сочетанием "071300" часто встречаются у представителей силовых служб "ДНР": "министерств" обороны, безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, а также у личной охраны главаря террористов.

Хакеры "ДНР" спалились на взломе почты Бабченко

Номер террористов, используемый при взломе

ВВС

Журналисты нашли этому подтверждение: номер телефона пресс-секретаря "министерства обороны ДНР" Даниила Безсонова отличается от номера хакера лишь на одну из последних цифр. И это, скорее всего, не случайно. Однако номер телефона — не единственная улика, оставленная хакерами. В видеоотчете они также показывали, как якобы находят в облачном хранилище Бабченко файл под названием project с "перепиской журналиста с сотрудником СБУ", в которой тот будто бы требовал от спецслужбы $20 тыс. за инсценировку убийства. Взломщики утверждали, что Бабченко скопировал ее из мессенджера в облачное хранилище "Mail.Ru".

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После взлома Бабченко связался с компанией, которая помогла восстановить доступ к аккаунтам, и в корзине облачного хранилища был обнаружен тот самый файл project. Хакер удалил его после записи видеоотчета, но, судя по всему, забыл или не успел очистить корзину.

Хакеры "ДНР" спалились на взломе почты Бабченко

Фейковая переписка Бабченко с СБУ

ВВС

В свойствах файла был найден и псевдоним автора — Fess Hally. В интернете им пользуется только один человек, причем уже 15 лет. Это 34-летний Павел Коренев из "министерства обороны ДНР".

Выяснилось, что он является товарищем вышеупомянутого Бессонова. С ним и еще двумя пособниками террористов, Дэном Леви и Далиантом Максимусом, он состоит в организации "Киберберкут", занимающейся публикацией провокационных фейковых видео об украинской армии и взломами известных людей с проукраинской позицией.

Хакеры "ДНР" спалились на взломе почты Бабченко

Бессонов, Коренев, Леви и Максимус

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко заявил о причастности к покушению на него российского олигарха Евгения Пригожина, которого называют "поваром" президента России Владимира Путина.

Читайте все новости по теме "хакеры" на OBOZREVATEL.

Тема
хакеры
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Объект
ДНР
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Наверное хотели выведать где Бабченко свой Абрамс прячет и угнать его.
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