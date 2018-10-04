Хакеры "ДНР" спалились на взломе почты Бабченко

За взломом электронный почты и аккаунтов в социальных сетях российского журналиста Аркадия Бабченко скорее всего стоят хакеры, поддерживающие террористов "ДНР".

Об этом свидетельствуют их собственные признания в пропагандистских пабликах оккупантов, сообщается в расследовании ВВС.

Бабченко рассказал журналистам, что хакерам удалось подобрать сложный пароль примерно из 12 символов. Однако при взломе они не позаботились о заметании своих следов, поэтому в аккаунтах Бабченко в "Скайпе" и "Живом журнале" отобразились сетевые адреса злоумышленников, арендованные в Польше и Словакии. В тот же день на одной из страниц в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" появился видеоотчет о взломе от имени хакеров "Киберберкут". Сразу после этого его переопубликовали в группе "Сводки от ополчения Новороссии" во "ВКонтакте".

Чтобы войти в аккаунт Бабченко, хакеры привязали к нему свой номер телефона, следовало из отчета. На видео номер заретуширован, но меньше чем на секунду эта заплатка исчезает (дефект мог появиться при импорте файла). Остановив видео в нужном месте, можно разглядеть номер телефона хакера: +380713001743. Этот номер из сети мобильного оператора "Феникс", который работает на территории, подконтрольной террористической "ДНР".

Два источника, знакомые с ситуацией на временно оккупированных территориях Донбасса, сказали, что номера с сочетанием "071300" часто встречаются у представителей силовых служб "ДНР": "министерств" обороны, безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, а также у личной охраны главаря террористов.

Номер террористов, используемый при взломе ВВС

Журналисты нашли этому подтверждение: номер телефона пресс-секретаря "министерства обороны ДНР" Даниила Безсонова отличается от номера хакера лишь на одну из последних цифр. И это, скорее всего, не случайно. Однако номер телефона — не единственная улика, оставленная хакерами. В видеоотчете они также показывали, как якобы находят в облачном хранилище Бабченко файл под названием project с "перепиской журналиста с сотрудником СБУ", в которой тот будто бы требовал от спецслужбы $20 тыс. за инсценировку убийства. Взломщики утверждали, что Бабченко скопировал ее из мессенджера в облачное хранилище "Mail.Ru".

После взлома Бабченко связался с компанией, которая помогла восстановить доступ к аккаунтам, и в корзине облачного хранилища был обнаружен тот самый файл project. Хакер удалил его после записи видеоотчета, но, судя по всему, забыл или не успел очистить корзину.

Фейковая переписка Бабченко с СБУ ВВС

В свойствах файла был найден и псевдоним автора — Fess Hally. В интернете им пользуется только один человек, причем уже 15 лет. Это 34-летний Павел Коренев из "министерства обороны ДНР".

Выяснилось, что он является товарищем вышеупомянутого Бессонова. С ним и еще двумя пособниками террористов, Дэном Леви и Далиантом Максимусом, он состоит в организации "Киберберкут", занимающейся публикацией провокационных фейковых видео об украинской армии и взломами известных людей с проукраинской позицией.

Бессонов, Коренев, Леви и Максимус ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, Бабченко заявил о причастности к покушению на него российского олигарха Евгения Пригожина, которого называют "поваром" президента России Владимира Путина.