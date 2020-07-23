Губернатор Полтавщины рассказал о самочувствии освобожденного заложника-полицейского

Полицейский, которого в четверг, 23 июля, в Полтаве взял в заложники Роман Скрипник под угрозой подрыва гранаты, чувствует себя хорошо.

Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов. Офицер продолжил выполнять свои обязанности.

"Только по телефону пообщался с полковником полиции Виталием Шияном. Поблагодарил его за мужество. Его поступок - это поступок настоящего офицера. Виталий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Спецоперация продолжается", – написал губернатор.

Прокуратура Полтавской области заявила об осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области. Принимаются все необходимые меры для задержания лица.

Глава Полтавской ОГА подтвердил освобождение заложника (Telegram Олега Синегубова)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве в ходе спецоперации по задержанию злоумышленника Романа Скрипника, который угнал автомобиль, последний сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.

Позже злоумышленник, отпустил заложника. Скрипник скрылся в лесу Решетиловского района Полтавской области.