''Грудью закрыла детей от отморозка'': стало известно о героизме преподавателя из Керчи

62-летняя преподаватель Лариса Кудрявцева, погибшая в результате массового расстрела в Керченском политехническом колледже, спасла многих студентов, закрыв их своим телом от вооруженного Владислава Рослякова.

"Лариса ведь грудью закрыла детей от этого отморозка. Когда он зашел в кабинет на третьем этаже, в котором преподавала Лариса, она первая подошла к нему. Там творился хаос, дети начали выбегать из аудитории, сестра не бросилась из кабинета, она подошла к этому нелюдю, чтобы дать время студентам выбежать", - приводит слова двоюродной сестры погибшей Валентины "Комсомольская правда".

"Об этом говорят и раны на груди у сестры. Она погибла мгновенно. Этот отморозок ведь стрелял во всех подряд без разбору, и первой его жертвой в этой аудитории была моя сестра. Об этом мне рассказали ребята, которые остались живы, и которые все это видели", - рассказала она.

Женщина работала в колледже около 20 лет и, по словам студентки Ирины, "была строгим, и в то же время справедливым педагогом".

Лариса Кудрявцева

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября в оккупированной Россией Керчи прошла церемония прощания с жертвами нападения на политехнический колледж.