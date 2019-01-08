Грозит пожизненное: в Турции арестован перерезавший горло студенткам в Харькове мужчина

Подозреваемому в двойном убийстве студенток в Харькове, которое произошло 3 января, Цокмезу Гусну Цану грозит наказание в виде пожизненного заключения в Турции.

Об этом сообщили в Facebook Национальной полиции Украины после встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и советника турецкого посольства в Украине по внутренним делам Хакана Сирали.

Отмечается также, что суд уже избрал меру пресечения для подозреваемого – содержание под стражей.

Подозреваемый Цокмез Гусну Цан Народна правда

Убитые в Харькове гражданки Турции Status Quo

Дальнейшую его судьбу решит турецкий суд, так как Турция не выдает своих граждан. Сирали также подтвердил, что Цокмез Гусну Цан признал свою вину, и поблагодарил украинских правоохранителей за содействие.

Хакан Сирали и Вячеслав Аброськин Пресс-служба Национальной полиции Украины

Хакан Сирали Пресс-служба Национальной полиции Украины

Вячеслав Аброськин Пресс-служба Национальной полиции Украины

"Злоумышленник был оперативно задержан в результате эффективного взаимодействия полицейских Украины и Турции", – сказано в сообщении.

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