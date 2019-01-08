МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Грозит пожизненное: в Турции арестован перерезавший горло студенткам в Харькове мужчина

2.5тЧитать материал на украинском

Подозреваемому в двойном убийстве студенток в Харькове, которое произошло 3 января, Цокмезу Гусну Цану грозит наказание в виде пожизненного заключения в Турции.

Об этом сообщили в Facebook Национальной полиции Украины после встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и советника турецкого посольства в Украине по внутренним делам Хакана Сирали.

Отмечается также, что суд уже избрал меру пресечения для подозреваемого – содержание под стражей.

Новости
''Оба с инфарктом'': выяснились душераздирающие факты об убийстве двух студенток в Харькове
Подозреваемый Цокмез Гусну Цан

Подозреваемый Цокмез Гусну Цан

Народна правда

Убитые в Харькове гражданки Турции

Убитые в Харькове гражданки Турции

Status Quo

Дальнейшую его судьбу решит турецкий суд, так как Турция не выдает своих граждан. Сирали также подтвердил, что Цокмез Гусну Цан признал свою вину, и поблагодарил украинских правоохранителей за содействие.

Хакан Сирали и Вячеслав Аброськин

Хакан Сирали и Вячеслав Аброськин

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Хакан Сирали

Хакан Сирали

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Вячеслав Аброськин

Вячеслав Аброськин

Пресс-служба Национальной полиции Украины

"Злоумышленник был оперативно задержан в результате эффективного взаимодействия полицейских Украины и Турции", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Турция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги