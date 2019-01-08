Грозит пожизненное: в Турции арестован перерезавший горло студенткам в Харькове мужчина

Подозреваемому в двойном убийстве студенток в Харькове, которое произошло 3 января, Цокмезу Гусну Цану грозит наказание в виде пожизненного заключения в Турции.
Об этом сообщили в Facebook Национальной полиции Украины после встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и советника турецкого посольства в Украине по внутренним делам Хакана Сирали.
Отмечается также, что суд уже избрал меру пресечения для подозреваемого – содержание под стражей.
Подозреваемый Цокмез Гусну Цан
Народна правда
Убитые в Харькове гражданки Турции
Status Quo
Дальнейшую его судьбу решит турецкий суд, так как Турция не выдает своих граждан. Сирали также подтвердил, что Цокмез Гусну Цан признал свою вину, и поблагодарил украинских правоохранителей за содействие.
Хакан Сирали и Вячеслав Аброськин
Пресс-служба Национальной полиции Украины
Хакан Сирали
Пресс-служба Национальной полиции Украины
Вячеслав Аброськин
Пресс-служба Национальной полиции Украины
"Злоумышленник был оперативно задержан в результате эффективного взаимодействия полицейских Украины и Турции", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полиция обнаружила тела 20-летних турчанок-студенток ХНУ им. Каразина – Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей – в одной из квартир Харькова 3 января. У девушек было перерезано горло.
Подозреваемым в двойном убийстве оказался бывший парень Букет Йилдыз – 20-летний гражданин Турции Цокмез Гусну Цан.
Через несколько дней после убийства он покинул территорию Украины. Полиция задержала парня на кладбище в Стамбуле.
Подозреваемый оставил записку, в которой раскаивался и написал, что готов нести наказание даже 100 лет.
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