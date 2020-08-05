"Селитра хранилась даже под открытым небом!" Грозит ли Украине техногенная катастрофа после взыва в Бейруте

В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, тысячи ранены.

Взрыв в Бейруте уже сравнили с Хиросимой: столица Ливана получила колоссальные разрушения, более ста человек погибли, а свыше четырех тысяч – ранены. Таковы последствия взрыва почти трех тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Тем временем годовое потребление Украины достигло двух миллионов тонн.

Насколько опасна аммиачная селитра, кто ее производит в Украине и как хранят на складах – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто производит селитру в Украине и как она хранится

Как рассказала OBOZREVATEL химик Ольга Цыгулева, эксперт ОО "Агентство по химической безопасности", аммиачная селитра (нитрат аммония) широко используется в сельском хозяйстве как азотное удобрение и в военной промышленности – для изготовления взрывчатки.

По словам химика, при попадании в селитру органических примесей, например, угля, ее критический диаметр резко снижается, возникает опасность перехода горения в детонацию. Потому хранение под открытым небом опасно.

Гранулированный порошок легко взрывается под воздействием детонатора - это может быть открытый огонь, незатушенный окурок, искры от сварки. А при пожарах складов, в которых хранится большое количество аммиачной селитры, возможны взрывы из-за ее бурного термического разложения и интенсивного газообразования. Последствия такого ЧП мы и увидели в Бейруте.

У нас аммиачная селитра продается в агромагазинах и на интернет-площадках. Доставку опасного удобрения в Украине предлагают даже посредством "Новой почты".

Предложение о продаже аммиачной селитры

Как рассказал OBOZREVATEL Дмитрий Гордейчук, руководитель агентства "Инфоиндустрия", специализирующегося на агросекторе, в Украине аммиачная селитра производится в Черкассах, Ривне и Северодонецке на заводах холдинга "Ostchem" (Дмитрия Фирташа - Ред.).

"Это черкасский "Азот" (Черкассы), "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот". Ранее производил и "Концерн Стирол" (Горловка, Донецкая область), который остался на оккупированной территории", – добавил Гордейчук.

Предприятия, выпускающие аммиачную селитру в Украине

Бывший и.о председателя правления АО "Аграрный фонд" Иван Барышев рассказал OBOZREVATEL, что ситуация с хранением опасных удобрений в Украине не радужная.

"Ситуация у нас, скажем так, не ахти, потому что все хранится как попало и за все отвечает именно хранитель. Во время моей работы в Аграрном фонде мы подписывали договора именно с хранителями, именно они несли ответственность за состояние и условия хранения. А никто из "внешних" организаций на проверку не приезжал, катались именно наши специалисты. Но они проверяли именно количество и качество удобрений, не более того. Были замечания по определенным условиям хранения, но они формировались на требованиях страховых компаний, так как все удобрения у нас были застрахованы. Честно говоря, много удобрений хранились не под навесами, а в открытом виде", – рассказал Барышев.

Он уточнил, что такая ситуация была в том числе на предприятиях, которые производят и хранят аммиачную селитру.

"Когда я только возглавил Аграрный фонд, то отправил первую группу, нашу службу безопасности. чтобы все это проверили. Чтобы вы понимали, огромнейшее количество хранилось под открытым небом. Мы требовали, чтобы селитру закрывали, требовали чтобы выкупали. Некоторая селитра просто даже потекла, понимаете?", – добавил Иван Барышев.

Отказаться нельзя, но что с проверками?

В некоторых странах аммиачная селитра под запретом. Однако Михаил Соколов, член Наблюдательного совета Украинской рады бизнеса, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады в комментарии OBOZREVATEL выразил мнение, что Украина не может отказаться от аммиачной селитры, так как обрушится все сельское хозяйство.

По данным аналитиков "Инфондустрии", в 2019 г. в Украине выросло потребление азотных удобрений, а годовое потребление аммиачной селитры пересекло отметку в два миллиона тонн.

В Украине выросло потребление аммиачной селитры. Ее используют в сельском хозяйстве – в том числе небольшие фермерские предприятия

По мнению Соколова, несмотря на то, что в нашей стране не было ЧП именно с этим удобрением, после взрыва в Бейруте в ближайшее время у нас могут начаться проверки.

Правда с проверками все очень непросто. В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины OBOZREVATEL сообщили, что вопрос условий хранения удобрений находится не в их компетенции.

В то же время на Инспекционным портале есть информация, что на 14 сентября этого года запланирована проверка ГСЧС черкасского "Азота", одного из трех предприятий в Украине, которые производят аммиачную селитру.

Информация о проверках на Инспекционном портале

Госслужба по чрезвычайным ситуациям будет проверять в том числе соблюдение предприятием законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. Однако, судя по всему, не условия хранения.

OBOZREVATEL также выяснил, что по результатам проверки "Азота" в 2019 году Госслужбой по вопросам труда были обнаружены нарушения – в предписании 66 пунктов.

Одно из нарушений в результате проверки в 2019 году

Одно из нарушений в результате проверки в 2019 году

На момент публикации материала журналистам OBOZREVATEL не удалось получить комментарий у холдинга OSTCHEM, в структуру которого входят предприятия, выпускающие аммиачную селитру.