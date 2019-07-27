"Грозит 8 лет!" В ГБР жестко отреагировали на произвол начальника ГУНП

Руководителю ГУ Национальной полиции Днепропетровской области Виталию Глуховери грозит 8 лет тюрьмы за захват бойцами КОРД патрульных полицейских.

Об этом заявил глава Государственного бюро расследований Роман Труба. По его словам, участникам того события казалось, что ситуация решена. Но это не так.

"Сегодня ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным.

Кстати, в случае доказательства вины, милиционеру грозит до 8 лет лишения свободы. А можно было просто заплатить штраф", — подчеркнул Труба.

Стоит отметить, часом ранее уволить начальника полиции Глуховерю призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года. В этот день патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился водитель руководителя ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховеря. Во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил руководителю ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

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