Громкое убийство террориста "ДНР" в Мариуполе: полиция описала подозреваемого

Полиция описала подозреваемого в убийстве отпущенного судом под домашний арест террориста "ДНР" Романа Джумаева, которое произошло в Мариуполе 16 сентября.

Подробности сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Правоохранители отчитались, что уже начали работу по установлению личности и розыску злоумышленника.

Отмечается, что подозреваемому от 30 до 40 лет. Его рост – около 180 см. Телосложение - среднее спортивное. Мужчина был одет в черные брюки и черную футболку.

Роман Джумаев убит в Мариуполе: приметы подозреваемого

Всю известную информацию полиция призвала сообщать по номеру 102.

В Мариуполе застрелили террориста "ДНР" Джумаева mrpl.city

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе под дом освобожденного из СИЗО террориста "ДНР" Валерия Кирсанова принесли гроб с его чучелом.

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