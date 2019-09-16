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16 сентября • обновлено в 20:13
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Громкое убийство террориста "ДНР" в Мариуполе: полиция описала подозреваемого

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Полиция описала подозреваемого в убийстве отпущенного судом под домашний арест террориста "ДНР" Романа Джумаева, которое произошло в Мариуполе 16 сентября.

Подробности сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Правоохранители отчитались, что уже начали работу по установлению личности и розыску злоумышленника.

Отмечается, что подозреваемому от 30 до 40 лет. Его рост – около 180 см. Телосложение - среднее спортивное. Мужчина был одет в черные брюки и черную футболку.

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Место
Украина Мариуполь
Тег
террористы "ДНР"
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Петров или Боширов! Точно вам говорю!
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Вільний Степан
Вільний Степан
А що амністія вже почалася??? Тоді добре!!!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
этот кокошник сам застрелился
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