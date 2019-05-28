"Граждане, как оружие!" Раскрыта коварная цель выдачи паспортов России на Донбассе

Россия задумала выдавать свои паспорта на оккупированной части Донбасса, чтобы использовать новоявленных граждан не в мирных целях.

Об этом говорится в публикации "Игры в паспорта, или Один раз не гражданин" на сайте "Информационное сопротивление".

"Война — это и использование ресурса. В том числе использование человеческого ресурса оккупированных территорий оккупантом. Для этого у Кремля, напоминаю, есть огромное поле и целое пространство вариантов", — отмечается в статье.

Паспорт РФ

Также подчеркивается, что жители Донбасса были использованы РФ, как ресурс и оружие, так же Россия использует своих граждан.

"И вот сегодня, помахав перед носом "пряником" в виде гражданства РФ, на самом деле Россия машет кнутом, не спасая, а используя. Поэтому и жителям ОРДЛО, и всем украинцам, и даже россиянам, стоит запомнить - Россия никогда никого не спасает", — заключается в публикации.

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