"Граждане, как оружие!" Раскрыта коварная цель выдачи паспортов России на Донбассе

Россия задумала выдавать свои паспорта на оккупированной части Донбасса, чтобы использовать новоявленных граждан не в мирных целях.
Об этом говорится в публикации "Игры в паспорта, или Один раз не гражданин" на сайте "Информационное сопротивление".
"Война — это и использование ресурса. В том числе использование человеческого ресурса оккупированных территорий оккупантом. Для этого у Кремля, напоминаю, есть огромное поле и целое пространство вариантов", — отмечается в статье.
Паспорт РФ
Также подчеркивается, что жители Донбасса были использованы РФ, как ресурс и оружие, так же Россия использует своих граждан.
"И вот сегодня, помахав перед носом "пряником" в виде гражданства РФ, на самом деле Россия машет кнутом, не спасая, а используя. Поэтому и жителям ОРДЛО, и всем украинцам, и даже россиянам, стоит запомнить - Россия никогда никого не спасает", — заключается в публикации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение Кремля нарушает Минские договоренности.
Решение о введении дополнительных санкций уже поддержала Эстония.
Однако глава МИД Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России.
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