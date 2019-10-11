Вызвали как подозреваемую: скандальную экс-министра Януковича допросит ГПУ

Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 11 октября, вызвала на допрос в качестве подозреваемой экс-министра юстиции времен Виктора Януковича Елену Лукаш.

Об этом бывшая чиновница, подозреваемая в хищении бюджетных средств и служебном подлоге, сообщила на своей странице в Facebook. Она также опубликовала фото повестки.

"Вызывается... для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого", – сказано в тексте.

Елена Лукаш facebook.com/Lukash.ua

Лукаш должна явиться к старшему следователю по особо важным делам 17 октября в 14 часов.

Женщина заявила, что придет на допрос. По словам Лукаш, она "никуда не уезжает и ко всему готова".

"Испытывая непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству, сообщаю, что являться и говорить буду даже чаще, чем вам бы хотелось… На следственные действия можно вызывать по любым контактам. Даже тут, в комментариях", – написала женщина.

facebook.com/Lukash.ua

Напомним:

В июле 2013 года Лукаш назначили министром юстиции, 28 января 2014 года она ушла в отставку.

В мая 2015 года Генеральная прокуратура начала расследование в уголовном производстве по подозрению Лукаш в завладении по предварительному сговору группой лиц средствами госбюджета Украины в размере более 2 миллионов гривен. Подозревалось, что деньги были перечислены компании "Европейская правовая группа".

28 мая 2015 года Лукаш сообщили о подозрении. Адвокат Лукаш Юрий Иващенко заявил, что его подзащитная не получала подозрение от ГПУ и дело против нее должно быть закрыто "из-за беспочвенности обвинений".

В марте прошлого года Европейский союз исключил Лукаш из санкционного списка, заявив об отсутствии веских оснований.

Как писал OBOZREVATEL, накануне бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов обвинил Руслана Рябошапку в том, что Генпрокуратура Украины под его руководством "развалилась".

По словам Портнова, глава ГПУ "санкционировал новое подозрение... по полностью сфальсифицированному делу" Елене Лукаш.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!