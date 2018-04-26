"Гов*оеды надоели": Собчак жестко высказалась о визите в Крым

Бывший кандидат в президенты России, журналистка и телеведущая Ксения Собчак не планирует визит в оккупированный Крым.

Недавно появилась информация, что 28 апреля Собчак приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге, однако в своем Instagram она назвала подобные сообщения бредом.

"Как же мне надоели журналисты-гов*оеды, и анонимные каналы, которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного попадания на эту территорию", - написала Собчак.

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"Но сейчас в Крым я не собираюсь. Тем более, что моим друзьям уже сообщили: местные власти, узнав о моих встречах с активистами там, запугивают всех тем, что мое посещение грозит "неконтролируемыми провокациями", - заявила она.

Как писал "Обозреватель", ранее в СБУ сказали, как поступят с Собчак, если она попытается посетить Крым.