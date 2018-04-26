"Гов*оеды надоели": Собчак жестко высказалась о визите в Крым

Бывший кандидат в президенты России, журналистка и телеведущая Ксения Собчак не планирует визит в оккупированный Крым.
Недавно появилась информация, что 28 апреля Собчак приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге, однако в своем Instagram она назвала подобные сообщения бредом.
"Как же мне надоели журналисты-гов*оеды, и анонимные каналы, которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного попадания на эту территорию", - написала Собчак.
"Но сейчас в Крым я не собираюсь. Тем более, что моим друзьям уже сообщили: местные власти, узнав о моих встречах с активистами там, запугивают всех тем, что мое посещение грозит "неконтролируемыми провокациями", - заявила она.
Как видно из этого фото,в Крыму-солнечно! #насамомделенет Как же мне надоели журналисты-говноеды ,и анонимные каналы ,которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на вьезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного(!) попадания на эту территорию. Кстати,единственный раз когда я была в Крыму как журналист,я улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона. Но сейчас в Крым я не собираюсь,и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили,что Местные власти , узнав о моих встречах с активистами там,запугивает всех тем,что мое посещение грозит "неконтролируемыми провокациями". Но мы -то знаем кто их контролирует,провокации?:((( Те же кто и бредовые "сливы" от "достоверных источников" устраивают?
Как писал "Обозреватель", ранее в СБУ сказали, как поступят с Собчак, если она попытается посетить Крым.
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