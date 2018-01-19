"Готовятся к войне": в ОБСЕ сделали тревожный вывод по Донбассу

В период с 15 по 19 января наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе увеличение количества нарушений режима прекращения огня на 70%.

Об этом рассказал первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг, предают "Новости Донбасса".

Чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца.

Он также высказал мнение, что "стороны конфликта готовятся к продолжению насилия, а не к его прекращению". Такой вывод Хуг сделал, комментируя увеличение траншей вдоль линии разграничения, которое фиксируют наблюдатели.

Более того, он подчеркнул, что за неделю СММ ОБСЕ зафиксировала 46 случаев размещения тяжелого вооружения, что идет вразрез с Минскими соглашениями.

"Подвижек в процессе разведения сил и средств нет", — констатировал Хуг.

По информации 112.ua, для подтверждения своих слов он назвал весьма тревожные цифры: так, за указанный промежуток времени в районе проведения АТО режим прекращения огня был нарушен 6,5 тыс. раз. Кроме того, наблюдатели насчитали 370 случаев использования запрещенных видов оружия в период с 8 по 14 января, тогда как в первую неделю месяца их было всего шесть.

"Цифры не могут передать все то, что там происходит. Сколько бы случаев нарушения тишины мы не фиксировали, конфликт не утихает. Насилие стало частью жизни людей, которые там проживают", — добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Хуг заявлял, что на Донбассе во время праздников сохранялось затишье, однако с 9 января началась фаза эскалации конфликта.