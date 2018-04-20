Госслужащий-оборотень: в донецкой прокуратуре поймали террориста "ДНР"

В Донецкой области разоблачили сотрудника прокуратуры, который ранее сотрудничал с террористами "ДНР".

"Очистка. К сожалению, конкурсы - не всегда залог успеха. И все тайное, рано или поздно, становится явным. Благодаря сотрудничеству прокуратуры Донецкой области с другими правоохранительными органами разоблачен госслужащий-оборотень", – сообщил на своей странице в Facebook прокурор региона Евгений Бондаренко.

По его словам, мужчина попробовал свои силы на конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры в 2016 году.

"По результатам конкурса был трудоустроен прокурором в органах прокуратуры Донецкой области с 2017 года. Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав "ДНР". Длительный промежуток времени осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов "ДНР" для противодействия подразделениям МВД и вооруженных сил Украины", – отметил Бондаренко.

Прокуратура сообщила ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины "Участие в непредвиденных законом военизированных или вооруженных формированиях".

"Максимальная мера наказания - 8 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудебного расследования будут отработаны возможные версии причастности этого "прокурора" к совершению других преступлений предусмотренных украинским законодательством, в частности, наличие состава преступления по ст. 114 УК Украины (шпионаж)", – резюмировал Бондаренко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее прокуратура региона разоблачила адвокатов в Донецкой области, которые продавали наркотики.