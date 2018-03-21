Госизмена Януковича: суд согласился допросить Азарова

Оболонский районный суд Киева решил допросить по видеоконференцсвязи бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра обороны Павла Лебедева как свидетелей по делу экс-президента Виктора Януковича.

Данное решение на заседании 21 марта озвучил председательствующий судья Владислав Девятко, передают "Українські Новини".

Он частично удовлетворил ходатайство защиты Януковича о допросе по видеосвязи 5 свидетелей из России, а именно Азарова, Лебедева, экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка, начальника охраны и личного охранника Януковича Константина Кобзаря и Сергея Бернацкого.

Суд разрешил их допросить, но указал, что запрещает обращаться к компетентным органам РФ с международно-правовым поручением для организации допроса.

При этом адвокаты самостоятельно могут организовать видеосвязь для допроса указанных свидетелей. Согласно решению суда, допросы свидетелей будут проведены 27, 28 и 29 марта.

Кроме того суд разрешил допрос бывших охранников Януковича из Управления Государственной охраны Владимира Павленко и Дмитрия Иванцова и бывшего депутата Вышгородского райсовета от Партии регионов Анатолия Кобылинского, который является директором охранной фирмы "Гроссер", которая осуществляла охрану резиденции "Межигорье", передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, суд решил допросить еще одного жителя Крыма Валерия Выговского. Таким образом, количество свидетелей стороны защиты в этом процессе увеличилось до 17.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Азаров сам заявлял о готовности дать показания в суде над Януковичем.