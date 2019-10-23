Госгеонедра может возглавить человек Коломойского – эксперты

Руководителем Государственной службы геологии и недр, которая выдает лицензии на добычу полезных ископаемых, вряд ли станет независимая фигура. Учитывая влияние на многие принимаемые в государстве решения со стороны бизнесмена Игоря Коломойского, эту структуру, скорее всего, отдадут приближенному к нему человеку.

В этом убеждены член правления Украинского Хельсинского Союза Владимир Чемерис и известный волонтер и блогер Мирослав Гай.

По информации ИА "Українські новини", сейчас в Киеве проходит конкурс на пост руководителя Госгеонедр. Среди прочих претендентов в нем принимает участие экс-руководитель юридической службы этой организации Кристина Браиловская. Именно за время ее работы компании многих украинских бизнесменов получили пакеты лицензий на разработку полезных ископаемых. Особенно лояльной Браиловская была к бизнес-структурам Игоря Коломойского.

Определять победителя конкурса будет Кабинет министров Украины. При этом, по мнению Чемериса, у Браиловской шансы возглавить Госгеонедра – достаточно высоки.

Кристина Браиловская (вторая слева) Укринформ

"Новое правительство является представителем интересов крупного капитала, как и президент. И поэтому очевидно, что тот или иной министр будет ориентироваться на одного из акционеров новой власти. Исходя из этого, руководителем такого учреждения, как Госгеонедра, будет либо тот, кто уже занимал подобную должность, либо бывший заместитель или начальник одного из отделений", - констатирует Чемерис.

Он также обращает внимание на то, что после прихода новых министров в министерствах остается достаточно много старых сотрудников, которые в определенной степени могут повлиять на результат конкурса.

"Из старого Кабмина в новый “перекочевали” всего два министра. Но ведь другие посты занимают люди, которые были заместителями, начальниками управлений в предыдущих министерствах, или бывшие сотрудники грантовых структур при предыдущих министерствах", - убежден Чемерис.

Именно с их помощью, по мнению Мирослава Гая, Коломойский и будет лоббировать назначение "правильного" человека.

"Получается, что господин Коломойский вложил огромные средства в предвыборную кампанию Зеленского и теперь чувствует себя превосходно. То же касается и происходящего в Госгеонедра", - отметил он.

По словам Гая, благодаря внедрению человека Коломойского в Госгеонедра, фирмы бизнесмена фактически получат монополию над определенными категориями полезных ископаемых в Украине.

"Госгеонедра - это суперважная структура, за которую ведется серьезная борьба. Речь идет о добыче народных ресурсов", - считает ветеран АТО.

Напомним, что Кристина Браиловская может возглавить Государственную службу геологии и недр Украины. Ее работу в Госгеонедр связывают с проигранными в интересах нефтегазовых олигархов судами. За время ее руководства юридической службой организации весомыми пакетами лицензий на разработку полезных ископаемых пополнились компании Фукса, Коломойского, Злочевского.

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