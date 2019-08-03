Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Гори в аду!" Офицер ВСУ показал убитого на Донбассе россиянина

1.3т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский наемник, воевавший в рядах террористов "Л/ДНР", Максим Сивков.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото боевика.

"Бригада-200 22.07.19 Сивков Максим из Сызрани в РФ. Обстоятельства требуют уточнения", – написал он.

Новости
"Победа за нами!" ВСУ ликвидировали террориста "ДНР". Фото
Максим Сивков

Максим Сивков

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как выяснилось, до начала войны на Донбассе, Сивков занимался столярными услугами в России, а поехал воевать за "Л/ДНР".

"Гори в аду!" Офицер ВСУ показал убитого на Донбассе россиянина

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Максим Сивков

Максим Сивков

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

"Гори в аду!" Офицер ВСУ показал убитого на Донбассе россиянина

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника Михаила Шлянина с позывным "Ректор", который тренировал террористов "ДНР" и устроил штурм Маръинки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ВСУ Донбасс Новости Донбасса ООС террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
А где фото регулярных кадрированых дивизий России, которых киборги уничтожают сотнями. Получается, что это шахтёры и добровольцы свидомитов по котлам гоняют?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel