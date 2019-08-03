"Гори в аду!" Офицер ВСУ показал убитого на Донбассе россиянина

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован российский наемник, воевавший в рядах террористов "Л/ДНР", Максим Сивков.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото боевика.

"Бригада-200 22.07.19 Сивков Максим из Сызрани в РФ. Обстоятельства требуют уточнения", – написал он.

Максим Сивков Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как выяснилось, до начала войны на Донбассе, Сивков занимался столярными услугами в России, а поехал воевать за "Л/ДНР".

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Максим Сивков Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Telegram-канал "Штирлиц-инфо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника Михаила Шлянина с позывным "Ректор", который тренировал террористов "ДНР" и устроил штурм Маръинки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!