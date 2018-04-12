Горела земля: появилось эксклюзивное видео обстрела украинских войск

Оккупанты обстреляли из танка позиции украинских военных в Песках, что возле Донецкого аэропорта.

Военные, комментируя видео обстрела, снятое БПЛА, сказали, что во время вражеского огня буквально "горела земля", сообщает "ТСН".

На видео видно, как танк террористов заехал на террикон на окраине Донецка и открыл огонь по селу. Огонь велся при поддержке пушки БМП и минометов.

Военные сетуют, что вражеский танк подбить не удалось, но его выследили.

"Танк находился на терриконе, менял позиции. Мы его наблюдали. Только вели огонь плотный, не давали работать", - сказал заместитель командира батальона 57-й бригады Сергей Оначишин.

В результате обстрела никто не пострадал, но высокие дома в Песках получили повреждения. В одном из таких домов живет пара пенсионеров, которым некуда переехать.

"В доме, как сидели в комнате, так через окно и прилетела, и прямо в холодильник, дырку сделали", - сказал хозяин Александр Попов.

Как сообщал "Обозреватель", по данным наблюдателей ОБСЕ, террористы стянули тяжелую технику, в том числе танки, в оккупированный Луганск.