"Голые, в крови": мать пропавшего бойца АТО сама ездила искать сына в "ДНР"

Мама пропавшего без вести под Иловайском солдата Ядвига Лозинская рассказала, какие ужасы пережила, когда искала своего сына на Донбассе.

По ее словам, у многих родственников таких же пропавших ребят прямо на месте случались инфаркты, передает "Гордон".

Последний раз Андрей позвонил своей маме Ядвиге Лозинской 5 сентября 2014 года с чужого телефона и успел сказать, что попал в плен. С тех пор женщина не прекращает поиски сына. Объездила все морги, куда привозили погибших солдат из зоны АТО, опрашивала сослуживцев Андрея, которые вернулись домой из Иловайска, и всех, кого намного позднее удалось вернуть из плена во время обменов, а также сама ездила в оккупированный Донецк.

"Тогда же начали привозить убитых. Я поняла, что случилась беда. Обошла тогда все морги, куда привозили погибших бойцов, пересмотрела все эти ужасные фотографии. Вы не представляете, какое это было испытание! Никакой психологической помощи. Родителей просто сажали перед компьютером и листали фото погибших ребят. Их даже не мыли перед фотографированием. Хотя это положено делать, чтобы были видны особые приметы. Голые, в крови, с жуткими ранениями молодые парни... Не все такое испытание смогли пережить. Сколько было инсультов и инфарктов у родителей. Я знаю маму одного бойца, которая после опознания сошла с ума. Она до сих пор находится в психиатрической лечебнице", - рассказала она.

Сейчас ее единственный сын Андрей Лозинский числится без вести пропавшим. Женщина так и не смогла убедить переговорщиков включить его в списки на обмен.

Как сообщал "Обозреватель", главный бухгалтер автовокзала в Каневе Черкасской области набросилась с оскорблениями и угрозами на мать погибшего бойца АТО, заявив, что на нее надо "сбросить бомбы".