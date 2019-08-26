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"Голуби не отдали хлеб": террористы опозорились нелепым фейком о пенсионерах в "ДНР"

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Террористы "ДНР" распространили глупый фейк, заявив, что из-за отмены выплаты пенсии на Донбассе умер "пенсионер из Красноармейска".

Соответствующую пропагандистскую новость распространили информационные ресурсы, поддерживающие оккупантов. При этом в материалах заявляется, что дедушка жил "в Красноармейске, в данный момент находящимся под контролем "ДНР".

Однако город еще в 2016 году был переименован на Покровск, кроме того, он находится под контролем Украины. "Пропаган*оны не заморачиваются по мелочам", – написал на странице в Twitter блогер Денис Казанский.

Иллюстрация. ДНР

Иллюстрация. ДНР

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Скрин фейковой новости пропагандистов

Скрин фейковой новости пропагандистов

twitter.com/den_kazansky

Скрин фейковой новости пропагандистов

Скрин фейковой новости пропагандистов

twitter.com/den_kazansky

"Они искренне верят, что дед, переехав из Красноармейска в Покровск, умер с голоду из-за жадных голубей, которые не отдали ему хлеб", – отметил один из комментаторов.

"Голуби не отдали хлеб": террористы опозорились нелепым фейком о пенсионерах в "ДНР"

Комментарии к посту

"Голуби не отдали хлеб": террористы опозорились нелепым фейком о пенсионерах в "ДНР"

Комментарии к посту

"Голуби не отдали хлеб": террористы опозорились нелепым фейком о пенсионерах в "ДНР"

Комментарии к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, угольная отрасль "Л/ДНР" после начала войны на Донбассе стала убыточной.

Так, самопровозглашенные "власти" планируют закрыть угледобывающие предприятия на оккупированных территориях, что приведет к увольнению 28,4 тыс. человек, в том числе в "ДНР" – 20,8 тыс. и в "ЛНР" – 7,6 тыс. человек.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда Блокада Донбасса Пенсия в Украине
Персона
Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Теги
фейки пропаганда ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Новости Донбасса пенсии смерть
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