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Александр Дульский
Александр Дульский
Управляющий партнер в Адвокатском объединении "Войченко и Дульский"Все статьи автора

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

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Іменем України встановлено, що Головою ДФС України є Роман Насіров, незаконно звільнений урядом.

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Знайте, панове чиновники-урядовці, що невиконання судового рішення є неповагою до демократії, державним свавіллям і підривом довіри до судової гілки влади.

Вами вчинено брутальне порушення принципу обов’язковості судового рішення, що є складовою принципу правової визначеності, який є ОСНОВОПОЛОЖНИМ принципом ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА!

Відправляйте подалі своїх радників-консультантів, які ганьблять українську правову систему, та діють всупереч інтересам держави Україна.

І не кивайте в бік Суду, лайтеся між собою, оскільки підставою звільнення було політичне твердження про наявність подвійного громадянства, чого Ви не змогли довести в суді!

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

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Автор
Александр ДульскийАлександр Дульский
Тема
Дело НАБУ против Романа Насирова
Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Тег
Насиров
Источник
Источник:Facebook Олександра Дульського
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Дейман Алон
Дейман Алон
Идите нахер со своим насировым-набздировым!
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