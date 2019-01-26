''Голова – сплошное месиво'': понятые рассказали жуткие детали убийства семьи на Винниччине

Понятые, которых попросили присутствовать на месте убийства двух женщин и двух детей в Виннице 31 января 2018 года, говорят, что до сих пор не могут забыть те страшные картины.

Своими воспоминаниями они поделились в программе "Касается каждого", на телеканале "Интер". В частности, как говорил сосед Сергей, весь дом был залитый кровью. Первое, что он увидел, это тело женщины, у которой голова была "сплошным месивом".

"Там была ужасная картина. Сразу бросилась в глаза большая лужа крови в кухне. Все было в крови. На стенах, холодильнике и мебели была кровь. Затем мы зашли в комнату. Там был диван с телом, голова была накрыта подушкой, пропитанной кровью. Когда подняли подушку, я увидел женщину с разбитой головой. Мне стало плохо и я попросил нашатырь. На втором этаже было еще хуже, – рассказал он в студии.

"Касается каждого"

Говорят, видели тогда и главу семейства. Анатолий Малец казался им тогда убитым горем отцом. Он якобы постоянно просил позвонить в больницу, узнать, как там меньшая дочка, которая вскоре также скончалась из-за травм головы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!