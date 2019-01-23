''Голоса в голове'': на Одесщине дядя по-зверски убил 13-летнюю племянницу

На Одесщине в селе Иваново 44-летний дядя убил ударами ножом в шею свою 13-летнюю племянницу. Сначала он находился в больнице под конвоем, поскольку сразу после убийства перерезал себе вены на руках. Сейчас же его перевели в СИЗО.

Вечером 19 января родители Оли Келаш уехали в Одессу, так как работали в ночную смену. Девушка пошла в гости к своей подружке. В доме также был ее дядя. Неизвестно, что заставило мужчину ударить свою племянницу, а когда та побежала звать на помощь, он бросился с ножом на ее подругу, сообщает ТСН.

Уже в больнице нападавший рассказал полиции про неизвестные голоса в голове, которые подтолкнули его к убийству. "В связи с тем, что его объяснение не совсем логичные, принято решение о назначении судебно-психиатрической экспертизы на установление его объективного психического состояния", – пояснил начальник Лиманского отдела полиции ГУНП в Одесской области Олег Кашперук.

Фото убитой девочки в школе, где она училась Скриншот с видео

В школе до сих пор шокированы – одноклассники и учителя потрясены. "Ребенка нет, и это горе для нас. Это наш ребенок, которого мы все любили. Активная, она очень дружелюбная, это солнышко нашего класса. Ну, какие могут быть эмоции — это беда", – сказала классный руководитель Снежана Гавриленко.

Селяне говорят, что подозреваемый никогда не был агрессивным, два месяца назад он лечился от туберкулеза и принимал какие-то лекарства. Предполагают, что неизвестные таблетки вместе с алкоголем могли спровоцировать агрессивное поведение.

"Скорее всего, он "белку" поймал. Он лечился и видно, вот пить бросил, и может, на этой почве, когда человек сильно пил, а потом вдруг резко бросил – тоже может быть такое", – уверен сосед Владимир Лазарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января в одном из частных домов Одесской области полиция обнаружила четыре трупа. ЧП произошло в селе Камышовка Измаильского района.

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