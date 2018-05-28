Голодовка Сенцова: стало известно о новом решении узника Кремля

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

Об этом заявила пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний, подведомственная Министерству юстиции РФ.

"Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - написано в заявлении.

Также сообщается, что сейчас состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное.

Напомним, Сенцов объявил бессрочную голодовку 16 мая. Единственным его требованием является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван единственный человек, способный повлиять на освобождение Сенцова.