УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Голодовка Сенцова: стало известно о новом решении узника Кремля

4.5тЧитать новость на украинском

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который удерживается в российской тюрьме, согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

Об этом заявила пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний, подведомственная Министерству юстиции РФ.

"Сообщаем, что в настоящее время осужденный Сенцов О.Г., отказавшийся от приема пищи, находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. В настоящее время Сенцов О.Г. начал получать поддерживающую терапию, на что дал свое согласие", - написано в заявлении.

Новости
"Спасите его жизнь": нобелевские лауреаты призвали Меркель помочь освободить Сенцова

Также сообщается, что сейчас состояние здоровья Сенцова оценивается как удовлетворительное.

Напомним, Сенцов объявил бессрочную голодовку 16 мая. Единственным его требованием является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван единственный человек, способный повлиять на освобождение Сенцова.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
потрошенко-шоколадный петро
потрошенко-шоколадный петро
главное что бы от голодовки, рожа хохлоупыря не стала такой же огромной,как жопа вечно голодавшей надьки
Ответить
1
0

Наши блоги