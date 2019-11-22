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22 ноября • обновлено в 12:26
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Голодовка из-за дел Майдана: Бутусов обратился с жестким требованием к Раде

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Верховная Рада Украины должна без каких-либо колебаний принять законопроект, который позволит в полном составе перевести с Офиса генпрокурора управление спецрасследований по делам Майдана в состав ГБР.

Об этом заявил в своем Facebook журналист Юрий Бутусов. Таким образом он выразил поддержку адвокату семей Героев Небесной Сотни Евгении Закревской, которая ранее объявила голодовку ради восстановления расследования преступлений на Майдане.

К тому же, по его словам, такое же политическое решение Рады требуется и по расследованию событий в Иловайске в 2014 году.

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Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

"Смена следователей в таком большом и сложном деле как Майдан – это риск. Пока новый их состав разберется – пройдет много-много месяцев. И нет гарантий, что смогут разобраться. Тем более новый генпрокурор часть дел по Майдану собирается передать в другое подразделение. Закон Рады нужен, чтобы в полном составе перевести в ГБР всех следователей, включая уволенного главу управления спецрасследований Сергея Горбатюка. Это сохранит логику расследования", – написал он.

Также журналист обратился с просьбой к народным депутатам – принять поправку о переводе в Госбюро расследований в полном составе группы следователей Главной военной прокуратуры, которая все это время занималась расследованием по Иловайску.

"Офис генпрокурора легкомысленно уволил следователя Олега Марущака, который начинал дело по Иловайску с ноября 2014-го, и владеет наиболее полным представлением о случившемся среди всех сотрудников правоохранительных органов. Его увольнение надолго парализует расследование – новый человек будет входить в курс всего очень долго, и не факт, что войдет. Логично, чтобы это дело довел до суда именно тот следователь, который начал", – убежден Бутусов.

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По его словам, в деле Иловайска есть все материалы по действиям должностных лиц и, что самое главное, доказательства агрессии со стороны Российской Федерации, а также нападения ее войск на ВСУ.

"В суде по Иловайску будет установлен факт – Россия атаковала, Россия убивала украинских воинов, Россия несет ответственность и должна отвечать перед нашей страной и родными погибших", – заявил журналист.

А также отметил, что при этом странно будет выглядеть политическое руководство Украины, которое вело и ведет переговоры о мире с агрессором. Он убежден, что в этом деле очень важно восстановить справедливость.

"Все слухи и домыслы надо развеять фактами и документами, и дело по убийствам украинцев на Майдане, и дело по убийствам украинцев под Иловайском – должны дойти до суда, правда?" – риторически подытожил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления расследования преступлений по Майдану. О своем решении она объявила в политическом ток-шоу "Право на владу" в четверг, 21 ноября, в эфире телеканала "1+1".

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Автор
Марта Рок
Темы
Евромайдан Небесная Сотня
Персоны
Євгенія Закревська Юрий Бутусов
Место
Украина
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Комментарии
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Напомню, Бутусов - нацист, типа он требует в нацистском концлагере...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, где крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, - отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: "Гай буг", что должно было обозначать "Помогай бог". Когда же я пробовал с ними разговориться, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки - старый обычай, оставшийся от польского крепостничества...» … «К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия..» А. Куприн. "Олеся".
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Хо Хол
Хо Хол
А чего расследовать-то? Янукович же на пару с Путиным стреляли из гостиницы Украина. А, стоп. На тот момент гостиница Украина контролировалась майдановцами. Хм...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Хо Хол, это были агенты кремля гру, завербованные путеным ещё в 2004-м))))
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