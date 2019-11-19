"Голодные личности!" Создатель УБОПа раскрыл подноготную полиции в Украине

В Украине система правоохранительных органов не совсем справляется с существующим объемом работы, во многом, из-за своей заполитизированности.

Поскольку люди, пришедшие к власти после Майдана, используют правоохранителей для решения своих проблем. Об этом в интервью "Апострофу" заявил известный украинский оперативник Валерий Кур, который является одним из основателей криминальной разведки Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

По его словам, сегодня среди преступников появляются "голодные" личности, которые готовы убить за копейки и живут не "по понятиям" преступного мира. Подобная ситуация приводит к криминальным разборкам, как это было в "лихие 90-е".

Валерий Кур заявил о заполитизированности правоохранительных органов в Украине

"Сейчас я вижу резкую поляризацию в преступной среде. Уже нет высочайшего уровня профессионализма. Напротив, есть очень примитивная не сокращающаяся форма преступности, а число ее членов увеличивается после начала военных действий. Это одна крайность, а вторая – "беловоротничковые" – выходцы из теневого бизнеса, из той же среды ОПГ (комсомольцы, оперативники, военные, "цеховики-теневики"), которые вольно или невольно ушли из плоскости контроля государства", – сказал Кур.

По его мнению, этих личностей в конце 80-х государство "выбросило" в так называемый свободный рынок, и они превратились в некую субкультуру под названием "преступность". При этом небольшой процент "выживших" возглавили реальный, но на 60-90% – теневой капитал. И до 2019 года они организовали систему политического контроля над экономикой.

Валерий Кур job-sbu.org

"После Евромайдана казалось, что отношения с преступностью будут жесткими и категоричными – закон один для всех. Но сменились только "смотрящие" за площадками, которые были организованы на пике власти "семьи" Виктора Януковича, и в теневом порядке снимали деньги со всех областей деятельности в Украине", – пояснил он.

Силовик подчеркнул, что по сравнению с "домайдановскими" временами рост преступности в Украине не увеличился до катастрофического уровня. Однако снизилось противодействие государства.

После Евромайдана отношения с преступностью не стали жесткими и категоричными patrioty.org.ua

"У населения – десятки миллионов единиц оружия и взрывчатых веществ на руках. Главным противодействующим звеном должно являться МВД. А получается, что недореформирование, коррупция, бюрократия и другие факторы и приводят к тому, что политически заангажированное Министерство стало инструментом в руках политической и экономической структуры, и там не до борьбы с преступностью", – считает Кур.

По его словам, процент раскрывания преступлений в Украине очень низкий. А статистика обманывает – масса преступлений настолько велика, что заявления просто не успевают регистрировать, или же не делают этого умышленно.

"Причина одна – заполитизированность и назначение на руководящие должности, особенно в силовые ведомства, в 2014 году по квотному принципу, пакетом. Сбежавшие тогда в силовые ведомства бизнесмены-политики сейчас контролируют теневой бизнес, и поэтому разборки происходят из-за того, что нет адекватной ответственности со стороны государства. Политическое руководство МВД тоже имеет отношение к теневому бизнесу", – уверяет основатель УБОПа.

Уличная, бытовая преступность в Украине зашкаливает fakty.ua

Он подчеркнул, что пока в Украине не прекратится эта политизация правоохранительных органов – ситуация никак не изменится.

"Если узурпация будет продолжаться, системой продолжат управлять политические или финансовые группы, общество долго не выдержит. В том числе и институты управления государством. Я уже наблюдаю конфликт: молодая поросль, которая пришла сегодня, не терпит старых "понятий", заработка на теневом бизнесе. Гарант, несмотря на очень сильную попытку "теневиков" и так называемых олигархов давить на него, не хочет отвечать перед государством за них", – привел пример Кур.

Валерий Кур: "Старый преступный мир остался" УНІАН

Однако, отметил он, даже если президент, который пообещал заменить все старое руководство, особенно в правоохранительной системе, не начнет реальную судебно-правовую реформу, – наше общество не позволит скатиться в состояние полного криминального "беспредела".

"Я вижу, что сейчас есть реальное движение в прокуратуре, и поддерживаю действия генпрокурора. Ситуация в СБУ тоже не выглядит катастрофично. Судебная реформа, худо-бедно, под давлением общественных организаций и гаранта в том числе, пытается как-то состояться. Убрать из МВД политическую составляющую – и сразу же изменится ситуация. А более положительный прогноз возможен, если в МВД найдутся профессионалы, способные держать в узде влияние преступного мира, несмотря на политизированность", – подытожил Валерий Кур.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство разработало новый фактор авторизации для регистраторов, что поможет снизить уровень рейдерства в Украине. По его словам, для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер. Это привело бы к значительным затратам.

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