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"Голодает 202 дня!" Денисова забила тревогу из-за тишины об узнике Кремля

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что уже несколько месяцев не получает адекватной информации об украинском политзаключенном в России Владимире Балухе, который голодает уже 202 дня.

"Месяцами требую предоставить мне возможность посещения политзаключенного и информацию о состоянии его здоровья. Зато с РФ приходят ответы, которые не содержат никакой конкретики", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, ничего нового, кроме банальных отписок, она не получает. В связи с этим Денисова в очередной раз потребовала предоставить ей возможность лично встретиться с украинским узником Кремля Балухом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Людмила Денисова подтвердила, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Людмила Денисова
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, вам самим не смешно?
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Franco Cynthia
Franco Cynthia
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>>>> WebJob33.COM
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
202...и живой падла...А может сдох уж..хоть бы
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