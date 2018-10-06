"Голодает 202 дня!" Денисова забила тревогу из-за тишины об узнике Кремля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что уже несколько месяцев не получает адекватной информации об украинском политзаключенном в России Владимире Балухе, который голодает уже 202 дня.

"Месяцами требую предоставить мне возможность посещения политзаключенного и информацию о состоянии его здоровья. Зато с РФ приходят ответы, которые не содержат никакой конкретики", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, ничего нового, кроме банальных отписок, она не получает. В связи с этим Денисова в очередной раз потребовала предоставить ей возможность лично встретиться с украинским узником Кремля Балухом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Людмила Денисова подтвердила, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.