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Главу Кировоградской ОГА задержали за вымогательство 1,8 млн гривен взятки. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
1,8 т.
Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь задержан 25 июня за вымогательства взятки в размере 1,8 миллиона гривен.

Чиновника поймали на "горячем" вместе с его сообщником также из ОГА, сообщается на странице Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь Facebook НАБУ

В ведомстве не уточняют, о главе какой именно ОГА идет речь, однако по данным члена набсовета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко – это Андрей Балонь. Также ранее СМИ и активист сообщали о его задержании и обысках.

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь Telegram Сергея Лещенко

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами", – отметили в НАБУ.

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь Facebook НАБУ

Первый транш в размере 100 тысяч гривен чиновники получили в июне, что было зафиксировано следствием. Их задержали во время передачи второго транша в 250 тысяч гривен.

Подробности в ведомстве пообещали обнародовать позднее.

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь

Задержан глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь Facebook НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской ОГА и дома у главы облгосадминистрации Андрея Балоня прошли обыски. Также в СМИ сообщали, что его задержали.

Напомним, что ранее, 25 июня, Кабинет министров согласовал отставку Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.

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