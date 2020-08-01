Глава украинской разведки раскрыл новые угрозы со стороны России

Возможным сценарием российский учений "Кавказ-2020" может быть использования войск для решения вопроса с водоснабжением во временно оккупированном Крыму.

Об этом глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк написал в своей колонке на ZN.UA. Он подчеркнул, что Кремль намерен использовать их для давления на Украину и Запад.

"Для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будет отработан сценарий нападения на соседние страны. Общее количество войск, задействованных в маневрах, которые состоятся в сентябре нынешнего года, будет составлять по меньшей мере 120 тысяч военнослужащих, 3 тысяч боевых бронированных машин, около 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок", – написал Кондратюк.

Он полагает, что под надуманным предлогом Вооруженные силы России могут осуществить марш-бросок вглубь Херсонской области.

"Возможным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма. До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", – пояснил Кондратюк.

Также, глава Службы внешней разведки добавил, что Россия создает дополнительные угрозы развитием новой военной базы возле границ Украины (в Ростове, в 60 км от границы) для постоянной дислокации подразделений новообразованной 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина может провести свои учения "в довольно неожиданных местах".