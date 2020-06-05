Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Украине сделают все возможное для освобождения из тюрьмы Италии украинского военного, воина Национальной гвардии Виталия Маркива.

Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании ВРУ в пятницу, 5 июня (посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Освобождение Виталия Маркива – это важное дело. Мы уверены, что обвинения в причастности к убийству итальянского журналиста – полностью сфабрикованы и являются спецоперацией российских спецслужб, которая реализуется на территории Италии", – заверил глава МВД.

Аваков пообещал довести до конца дело об освобождении Маркива

Министр напомнил, что вопрос освобождения Маркива в Украине вынесен на государственный уровень. В частности, в феврале этого года президент Зеленский провел переговоры с главой и премьером Италии, а также Папой римским Франциском.

Сейчас же украинская сторона ожидает окончания карантина в европейской стране, после которого должно состояться заседание апелляционного суда.

"Где мы уверены, что у нас очень хорошие позиции. И намерены продолжить дипломатические усилия на уровне между правительствами", – добавил Аваков.

Он отметил, что в прошлом году было возобновлено расследование относительно обстоятельств убийства журналиста Роккелли. А в начале этого – проведено следственный эксперимент, который полностью доказывает, что нацгвардеец не мог "ни физически, ни на расстоянии" быть причастным к этому преступлению.

"Мы стараемся. Маркив будет свободен. Я хочу, чтобы это произошло в этом месяце", – подытожил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, воин Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре 2019 года.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело нацгвардейца Виталия Маркива.

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