Главная Новости
5 июня • обновлено в 11:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Аваков пообещал довести до конца освобождение Маркива

1.2т
Читать материал на украинском

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Украине сделают все возможное для освобождения из тюрьмы Италии украинского военного, воина Национальной гвардии Виталия Маркива.

Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании ВРУ в пятницу, 5 июня (посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Освобождение Виталия Маркива – это важное дело. Мы уверены, что обвинения в причастности к убийству итальянского журналиста – полностью сфабрикованы и являются спецоперацией российских спецслужб, которая реализуется на территории Италии", – заверил глава МВД.

Аваков пообещал довести до конца дело об освобождении Маркива

Аваков пообещал довести до конца дело об освобождении Маркива

Министр напомнил, что вопрос освобождения Маркива в Украине вынесен на государственный уровень. В частности, в феврале этого года президент Зеленский провел переговоры с главой и премьером Италии, а также Папой римским Франциском.

Сейчас же украинская сторона ожидает окончания карантина в европейской стране, после которого должно состояться заседание апелляционного суда.

"Где мы уверены, что у нас очень хорошие позиции. И намерены продолжить дипломатические усилия на уровне между правительствами", – добавил Аваков.

Он отметил, что в прошлом году было возобновлено расследование относительно обстоятельств убийства журналиста Роккелли. А в начале этого – проведено следственный эксперимент, который полностью доказывает, что нацгвардеец не мог "ни физически, ни на расстоянии" быть причастным к этому преступлению.

"Мы стараемся. Маркив будет свободен. Я хочу, чтобы это произошло в этом месяце", – подытожил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, воин Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

  • Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре 2019 года.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Арест Маркива в Италии" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Арест Маркива в Италии
Персоны
Арсен Аваков Виталий Маркив
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины расследование убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги