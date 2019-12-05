"По ним суд в Гааге плачет": глава Госдумы нагло пригрозил Украине

Спикер нелегитимной Государственной думы России Вячеслав Володин нагло заявил, что политическая элита Украины якобы должна предстать перед Гаагским международным трибуналом за "ущемление русскоязычных".

Фрагмент его циничного выступления опубликовал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается тех, кто делает заявления, по ним суд в Гааге плачет. И им туда надо готовиться с их убеждениями, рассуждениями. Когда они хотят лишить граждан основополагающих прав, придется отвечать за это. Рано или поздно эта ответственность наступит. Поэтому это агония", – угрожающе заявил представитель руководства страны-агрессора.

Вячеслав Володин ВВС

В свою очередь Цимбалюк ярко ответил на выпад Володина и напомнил ему, что на суде в Гааге на самом деле должны оказаться граждане его страны, которая оккупировала чужую территорию.

"Им Гаага не дает покоя, поэтому они о ней время от времени вспоминают. И здесь очень важно разобраться, кого туда нужно доставить. И действительно вопрос: кто на самом деле является преступником и рано или поздно будет на скамье подсудимых? Ведь Володин говорит именно об этом – о Международном трибунале. Кстати, пока в этой институции проигрывает исключительно Россия. И да, представителям России о Гааге забывать еще рано", – поставил на место оккупанта украинский журналист.

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