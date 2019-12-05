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5 декабря • обновлено в 11:41
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"По ним суд в Гааге плачет": глава Госдумы нагло пригрозил Украине

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Спикер нелегитимной Государственной думы России Вячеслав Володин нагло заявил, что политическая элита Украины якобы должна предстать перед Гаагским международным трибуналом за "ущемление русскоязычных".

Фрагмент его циничного выступления опубликовал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается тех, кто делает заявления, по ним суд в Гааге плачет. И им туда надо готовиться с их убеждениями, рассуждениями. Когда они хотят лишить граждан основополагающих прав, придется отвечать за это. Рано или поздно эта ответственность наступит. Поэтому это агония", – угрожающе заявил представитель руководства страны-агрессора.

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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

ВВС

В свою очередь Цимбалюк ярко ответил на выпад Володина и напомнил ему, что на суде в Гааге на самом деле должны оказаться граждане его страны, которая оккупировала чужую территорию.

"Им Гаага не дает покоя, поэтому они о ней время от времени вспоминают. И здесь очень важно разобраться, кого туда нужно доставить. И действительно вопрос: кто на самом деле является преступником и рано или поздно будет на скамье подсудимых? Ведь Володин говорит именно об этом – о Международном трибунале. Кстати, пока в этой институции проигрывает исключительно Россия. И да, представителям России о Гааге забывать еще рано", – поставил на место оккупанта украинский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • председатель нелегитимной Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина может потерять ряд областей.

  • Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар ответил, что Володин пытается разжечь межнациональную вражду в Украине заявлением об "утрате еще нескольких областей".

  • Также министр внутренних дел Арсен Аваков посмеялся над угрозами Володина по поводу распада Украины.

  • Кроме того, заявление Вячеслава Володина о том, что Украина может потерять ряд областей, вызвало большой резонанс в соцсетях.

  • А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поставил на место Володина, ответив, что Украина сама готова принять пару областей РФдля возобновления исторической справедливости.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил угрозу спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина о выходе из Украины нескольких областей как оценочное суждение.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Вячеслав Володин Роман Цимбалюк
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России Международный уголовный суд в Гааге
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Petrov Valery
Petrov Valery
Чо за прикол пугать друг-друга Гаагой? Русским на неё пофиг, как и американцам. Чтобы их там судить, нужно пабедить Россию. Украм тоже пофиг. Решение задействовать армию в Восточной Украине было одобрено европейцами. Как и выдавливание всего русского из Украины.
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К Денис
К Денис
Пха ха)) харчек в пяточек свиноподобные
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Вячеслав Володин, йди у сраку
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