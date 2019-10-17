Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, которого 17 октября задержали сотрудники НАБУ, объявил голодовку.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан", которую возглавляет экс-чиновник.

"Олег Гладковский называет незаконным свое задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку", – сказано в сообщении.

Гладковский объявил голодовку из-за задержания НАБУ УНИАН

По его словам, никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было. Кроме того, Гладковский заверил, что не получал повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий.

"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", – процитировала пресс-служба Гладковского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Задержание Гладковского прошло в ресторане на Бориспольской трассе. В НАБУ сообщили, что бывшего чиновника СНБО подозревают в злоупотреблении служебным положением.

В корпорации "Богдан", которую он возглавляет, заверили, что Гладковский летел на открытие выставки Bus world 2019 в Брюсселе.

Сам Гладковский заявил, что все обвинения против него – фейк, и НАБУ якобы даже не назвало причину задержания.

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