Главная Новости
17 октября • обновлено в 19:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Гладковский объявил голодовку из-за задержания НАБУ

2.3т Читать материал на украинском

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, которого 17 октября задержали сотрудники НАБУ, объявил голодовку.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Богдан", которую возглавляет экс-чиновник.

"Олег Гладковский называет незаконным свое задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку", – сказано в сообщении.

Новости
"Задача выполнена!" Порошенко объяснил назначение Гладковского

Гладковский объявил голодовку из-за задержания НАБУ

Гладковский объявил голодовку из-за задержания НАБУ

УНИАН

По его словам, никаких ограничений на выезд за границу в отношении него никогда не было. Кроме того, Гладковский заверил, что не получал повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий.

"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", – процитировала пресс-служба Гладковского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Задержание Гладковского прошло в ресторане на Бориспольской трассе. В НАБУ сообщили, что бывшего чиновника СНБО подозревают в злоупотреблении служебным положением.

  • В корпорации "Богдан", которую он возглавляет, заверили, что Гладковский летел на открытие выставки Bus world 2019 в Брюсселе.

  • Сам Гладковский заявил, что все обвинения против него – фейк, и НАБУ якобы даже не назвало причину задержания.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Олег Гладковский
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
13
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Да такая рожа с голоду не сдохнет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Вашим салом та по вашим мордам. Сами заварили в 2014-м эту кашу теперь не скулите. А этому телу голодовка в пользу пойдет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Голод - не тетка! Голод - гладко!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel