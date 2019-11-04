"Репарации – только начало": Гиркин заговорил об уходе России из Крыма и Донбасса

Украина имеет большие шансы не только вынудить Россию выплатить репарации за оккупацию Крыма и Донбасса, но и заставить ее уйти с этих территорий.

Об этом заявил один из первых экс-главарей "ДНР", террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин Скриншот видео

Он выразил уверенность в том, что если Россия после возвращения Украиной контроля над границей на востоке откажется от репараций, то президент Владимир Зеленский сможет загнать ее в тупик. По мнению Гиркина, глава украинского государства откажется от соблюдения каких-либо обязательств, включая предоставление особого статуса Донбассу. Более того, он поднимет вопрос о деоккупации Крыма.

"Репарации – это только начало. Потом будут территориальные претензии, компенсации и дань за 12 лет. И потом – компенсации миллиардные за многовековое угнетение украинского народа. Это только начало. Платить и каяться стоит только начать – и все", – озвучил пессимистичный прогноз для России террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после выплаты репараций Россией Украина будет проводить восстановление Донбасса.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала его позицию экстремистской, а само заявление – неуемным.

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