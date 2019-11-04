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4 ноября • обновлено в 14:01
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"Репарации – только начало": Гиркин заговорил об уходе России из Крыма и Донбасса

5.1т Читать материал на украинском

Украина имеет большие шансы не только вынудить Россию выплатить репарации за оккупацию Крыма и Донбасса, но и заставить ее уйти с этих территорий.

Об этом заявил один из первых экс-главарей "ДНР", террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

Скриншот видео

Он выразил уверенность в том, что если Россия после возвращения Украиной контроля над границей на востоке откажется от репараций, то президент Владимир Зеленский сможет загнать ее в тупик. По мнению Гиркина, глава украинского государства откажется от соблюдения каких-либо обязательств, включая предоставление особого статуса Донбассу. Более того, он поднимет вопрос о деоккупации Крыма.

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"Репарации – это только начало. Потом будут территориальные претензии, компенсации и дань за 12 лет. И потом – компенсации миллиардные за многовековое угнетение украинского народа. Это только начало. Платить и каяться стоит только начать – и все", – озвучил пессимистичный прогноз для России террорист.

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Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Гиркину только осталось облобызать сине-желтую тряпку и промычать "Ще не вмерла...".
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А морды с "репараций" не треснут?
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Ох и красиво чешет, вы что забыли кто это такой и на кого он работает ? А украинцы, раскрыв карманы ставят ему лайки как последние лохи !
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