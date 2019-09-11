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11 сентября • обновлено в 22:08
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"Путина будут додавливать": Гиркин заговорил о фиаско России в Крыму и на Донбассе

10.5т Читать материал на украинском

Украина и международное сообщество вынудит президента России Владимира Путина прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.

Следовательно, его тактика "обмена" признания захваченного полуострова на вывод своих войск с востока не сработает. Такое мнение в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" высказал экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Они могут попробовать (отдать Донбасс. – Ред.), но только если им пообещают хоть что-то, хоть кулуарно в отношении Крыма. А я думаю, что им ничего не пообещают. Путина будут додавливать по той же схеме, что и Милошевича (скандальный президент Югославии и Сербии, умерший в тюрьме Гаагского трибунала. – Ред.). Шаг за шагом, стон за стоном. Если бы у него была железная твердокаменная позиция, как в 2014 году, всенародная поддержка, более и менее нормальная экономическая ситуация, тогда имело бы смысл им с ним договариваться, замораживать эту ситуацию. Но у него этого уже нет", – сказал оккупант.

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В свою очередь пропагандист, военный эксперт Константин Сивков и вовсе выразил мнение, что Путину сейчас целесообразнее искать пути отступления, а не варианты сохранения власти.

"У Путина сейчас ситуация, когда ему нужно искать не столько как удержаться у власти, как искать уже пути отхода. Один из них – убежище в обмен на Курилы. Второй вариант – на юг Африки", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин также заявил, что террористы без боя сбежали с позиций на хуторе Петровском на Донбассе. По его словам, эти позиции оккупанты из 1 корпуса "народной милиции ДНР" удерживали на протяжении пяти лет.

Ранее он признался, что в зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в три-четыре раза. По его словам, украинские военнослужащие буквально "смешивают с землей" оккупантов, научившись "без атак", в пределах позиционной войны, уничтожать их позиции.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
Тег
ДНР
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свидомый долбо ёб
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Интересно, как провокатор Гиркин оказался в Славянске с группой людей и оружием? Апрель 14 г. Украинские пограничники сбежали с гос.границы только в июне...
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Прозрел! Один уже прозрел и жить ему не долго.
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