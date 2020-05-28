Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) нашел на Донбассе новую жену, а предыдущую с детьми с инвалидностью выселил из московской квартиры в сарай под ростовом-на-Дону.

Об этом заявил в интервью одному из сепаратистских СМИ еще один бывший наемник "ДНР" Александр Бородай, пишет MK.RU.

По его словам, половина зарплаты Стрелкова в ФСБ уходила на алименты ребенку от первого брака, и в ту пору Бородай ему "доплачивал за то, что он терял" – порядка 500 долларов в месяц.

Также так называемый глава "Союза "добровольцев" Донбасса" рассказал о разгульном образе жизни Гиркина во время участия в войне на востоке Украины. В частности, Бородай назвал одиозного террориста единственным командиром, который "решал свои половые проблемы во время пребывания на Донбассе".

"Он вывез с Донбасса 20-летнюю барышню по имени Мирослава Регинская, которая позже стала его женой, а на момент ее пребывания в Донецке была секретаршей в "правительстве ДНР". До этого была сотрудницей, скажем так, донецкого ночного клуба", – сказал боевик.

Игорь Гиркин (Стрелков) "Национальный банк новостей"

"Каюсь, я вмешивался в дела семьи полковника Стрелкова. Он своей бывшей жене, до Мирославы Регинской, в телефонном звонке обещал вернуться с Донбасса, увенчанный славой полководца. Он ее кинул. Точнее, выкинул из московской квартиры с двумя детьми-инвалидами. Его детьми. И под предлогом безопасности поселил их в сарай, находящийся в Ростовской области в пяти километрах от границы", – добавил Бородай.

По его словам, экс-супруга Гиркина из-за этого обратилась за помощью. В итоге ей купили дом, сад и обеспечили деньгами на лекарства для больных детей.

Однако в одном из интервью за 2019 год бывшая жена экс-главаря "ДНР" Вера Никитина рассказывала о том, что сейчас "ручеек поддержки" иссяк и она снова вынуждена жить с шестью детьми в Ростовской области.

По словам женщины, новая пассия Гиркина, Мирослава Регинская, через суд требовала ее выселения с детьми из однокомнатной квартиры в Москве, принадлежащей террористу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородай заявил, что Гиркин психически болен, хотя и не признает этого. Террорист отметил, что душевный недуг его бывшего сослуживца развивался длительное время и является наследственным.

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