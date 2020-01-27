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27 января • обновлено в 10:36
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"Он появляется изредка": Гиркин уличил Путина в использовании двойников

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Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что президент России Владимир Путин имеет множество двойников.

В большинстве случаев народ якобы видит именно их, тогда как настоящий лидер страны-агрессора выходит на публику крайне редко. Свою гипотезу оккупант озвучил в сюжете одного из пропагандистских каналов, которым поделился на Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не знаем о состоянии здоровья нашего президента. Мы можем только наблюдать его двойников наиболее длительных и требующих физического напряжения на акциях, где они выступают. Можем наблюдать и его самого изредка на международных встречах или в его кабинете. И выглядит он очень неважно", – поделился своими предположениями Гиркин.

Путин и Гиркин

Путин и Гиркин

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"Самая короткая версия Путина!" Президента РФ уличили в использовании двойника

Террорист также подчеркнул, что сейчас никто не может сказать, какие интриги проворачиваются в Кремле. Ведь он является совершенно закрытой системой, которая абсолютно не зависит от народа.

"Но это действительно жесткая вертикаль, выстроенная пирамида власти. Мафиозная по своей сути", – сделал вывод экс-главарь российских оккупантов на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Гиркин заявлял, что у Путина есть минимум три двойника. Кроме того, он спрогнозировал, что свергать президента РФ будет не народная революция, а его собственное окружение.

  • А эксперты уже неоднократно замечали, что у Путина различаются мочки ушей, подбородок, линия роста волос, отличаются границы бровей. Существует мнение, что у главы страны-агрессора есть двойники для разных мероприятий.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Игорь Гиркин (Стрелков) Анатолий Штефан
Место
Россия
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
О бл.дь,теперь Гиркин ваш кумир.О времена,о нравы
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