Замешана Россия: Гиркин рассказал, кто убил главаря "ДНР" Захарченко

В ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы.
Такую версию озвучил одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью MK.RU. В этой связи он исключил причастность к убийству украинских спецслужб, отметив, что не верит в "официальные" версии стороны "ДНР".
"Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении", – отметил Гиркин.
Александр Захарченко
Politeka
По его словам, причина устранения Захарченко – коммерческие вопросы. Речь идет о контроле над серыми схемами и над промышленностью на временно оккупированных территориях Донбасса. Что касается политических мотивов, то их, полагает террорист, не было.
"Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь. Как это было, например, с Болотовым (Валерий Болотов, экс-главарь "ЛНР". – Ред.)", – уверен Гиркин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 августа террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.
Оккупанты заявили, что один из задержанных якобы является агентом Службы безопасности Украины.
Соратники Захарченко, изучив место взрыва и процесс закладки бомбы, пришли к выводу, что его убийство состоялось не без помощи приближенных к нему людей.
В январе известный украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что видео, на котором запечатлено убийство Захарченко, могло быть постановочным.
В мае главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко. Он добавил, что среди заказчиков убийства есть "высокопоставленные граждане Украины и других стран".
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