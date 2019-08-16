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Замешана Россия: Гиркин рассказал, кто убил главаря "ДНР" Захарченко

6.8т Читать материал на украинском

В ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в первую очередь были заинтересованы его российские кураторы.

Такую версию озвучил одиозный террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью MK.RU. В этой связи он исключил причастность к убийству украинских спецслужб, отметив, что не верит в "официальные" версии стороны "ДНР".

"Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении", – отметил Гиркин.

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Александр Захарченко

Александр Захарченко

Politeka

По его словам, причина устранения Захарченко – коммерческие вопросы. Речь идет о контроле над серыми схемами и над промышленностью на временно оккупированных территориях Донбасса. Что касается политических мотивов, то их, полагает террорист, не было.

"Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь. Как это было, например, с Болотовым (Валерий Болотов, экс-главарь "ЛНР". – Ред.)", – уверен Гиркин.

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Тема
Убийство Александра Захарченко
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков) Александр Захарченко
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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a alexeyon
a alexeyon
ве верно, вата убивает вату.. жизнь гопника она короткая..
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Макарский Александр
Макарский Александр
Б@н де ры на такие спецоперации не способны-Бог ума не дал рукожопым. Жинок та дитей в Бабьем Яру пострелять, да палками забить-рады стараться, Хотынь спалить- яволь,а в это случае скорее закордонных спецов покликали
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Неверим. Его вальнули спецы из СБУ. СБУ это как Маасад. Дай Бог им здоровья
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