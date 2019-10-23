"Это не было самоубийство": что известно о гибели ветерана АТО "Сенсея" в Киеве

Вечером во вторник, 22 октября, в центре Киева, на улице Пушкинской, прогремел взрыв. Погибло два человека, среди которых – легендарный участник АТО, бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс", основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

Сообщения об обстоятельствах происшествия довольно противоречивые. Так, очевидцы утверждают, что якобы двое погибших, сидя на ступеньках бара, крутили гранату, которая в какой-то момент выпала из рук и сдетонировала. Другие утверждают, что якобы между мужчинами произошел конфликт. Так или иначе, правоохранителям предстоит провести большую работу, чтобы выяснить все обстоятельства.

OBOZREVATEL собрал самую важную информацию о легендарном ветеране АТО, а также версии военных экспертов по поводу возможных причин его гибели.

Главное:

Большинство экспертов отвергает версию самоубийства

Наиболее вероятная версия – неосторожное обращение с оружием

Эксперты не исключают фактора внешнего вмешательства

Виктор "Сенсей" Дегтярев Facebook Виктор Дегтярев

Кто такой Виктор Дегтярев

В день смерти "Сенсею" было 53 года.

Он служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота ВМФ Советского Союза.

После армии пошел учиться в Николаевский пединститут, где получил диплом по специальности "Допризывная и физическая подготовка". Затем несколько лет работал спортивным инструктором.

В 1998 году Дегтярев возглавил Херсонскую областную федерацию Ушу и Кунг-фу – с этим связан его позывной "Сенсей".

С 2002 года "Сенсей" переехал в Киев и начал работать тренером восточных единоборств.

В 2013 году Дегтярев основал Союз морских пехотинцев Украины.

Участвовал в Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Воевал на Донбассе практически с самого начала войны. В составе добробата "Донбасс" создал группу спецназначения "Купол".

"Сенсей" участвовал в боях под Иловайском. Там он был тяжело ранен, лишился нескольких пальцев на руке. С тех пор Дегтярев не мог держать оружие в руках, и решил помогать украинским бойцам в качестве инструктора.

"Украинец - это триада", подписал это фото "Сенсей" Facebook Виктор Дегтярев

Он организовал благотворительный фонд "Купол" для оказания волонтерской помощи бойцам, для поддержки и реабилитации ветеранов АТО, для поиска пропавших без вести. Фонд содействовал в деле обмена пленными.

У "Сенсея" осталась жена и трое детей.

Каким был "Сенсей": воспоминания побратима

Ветеран АТО Василий:

"Когда начались январские события на Майдане, я со своим побратимом Романом поехал туда. Там мы познакомились с морскими пехотинцами и с "Сенсеем".

Впервые на войне я встретился с ним 27 апреля 2014 года. Мы решили присоединиться к только что сформированному отдельному батальону ветеранов морской пехоты.

Виктор запомнился мне как харизматичный лидер, который очень много знал в военном деле. Он проявил и очень хорошие организаторские способности. В частности, он добился того, чтобы все бойцы "Купола" получили статус участника боевых действий.

Кстати, тогда, пять лет назад, он был в очень хорошей спортивной форме.

Он производил впечатление энергичного человека. И после фронта, после Иловайска у него было много планов на будущее. Он говорил: "Бог оставил мне жизнь, и я буду работать, чтобы смерть наших ребят не была напрасной".

В последний раз я встречался с Виктором 2 месяца и 5 дней назад. Мы поговорили, повспоминали, поплакали. И напоследок он сказал: "Будешь в Киеве, приезжай". А теперь оказалось, что приеду я к нему на похороны.

Виктор Дегтярев на могиле побратима Романа Facebook Виктор Дегтярев

Спецоперация Кремля? Роковая случайность? Версии гибели "Сенсея"

Побратим "Сенсея", ветеран АТО Василий

"Я не верю в то, что пишут в интернете – что, дескать, граната случайно выпала и взорвалась. Я могу допустить, что гранату бросили в него. После того как сработал запал, до взрыва есть еще 3 секунды. Иногда за это время гранату удается даже отбросить в сторону.

Поверить в то, что у него были какие-то мысли типа: "Мне все надоело, я взорву гранату" - я не могу. Я такого в нем не видел. Он был жизнерадостным человеком, имел очень много планов.

Я общался с ребятами, которые его знали. Никто из них тоже не верит, что он мог подорвать себя.

Но мы все ходим под одним небом, рано или поздно мы все там будем. И мы понимаем, что частично идет зачистка, что гражданская война уже идет, скрытая война.

Знаю, что в этом районе натыкано много камер наблюдения, есть и девушка-свидетель. Думаю, полиция выяснит, что к чему".

Место взрыва на Пушкинской

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука

"Я абсолютно допускаю версию об игре с гранатой. К сожалению, есть определенная часть ребят, которые, демобилизовавшись после войны, не смогли адаптироваться к жизни в гражданских условиях. И это правда. Это большущая проблема для всей страны.

Я не могу точно сказать, играли они с гранатой или нет, потому что меня там не было. Но то, что такие игры-забавы периодически возникают, в том числе и на передке – это правда.

Что касается версии о спецоперации Кремля, то, думаю, это вряд ли. Я склоняюсь к мысли, что это, скорее, неосторожное обращение с оружием".

На месте взрыва работает полиция Полиция Киева

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что имело место неосторожное обращение с боевой гранатой.

"Сенсей" - человек известный в АТО, он прошел соответствующий вышкол, он понимал, с чем имеет дело. И очевидно, был уверен в том, что может надежно и безопасно действовать с гранатой. Поэтому и допустил неосторожное обращение.

Безусловно, это урок для всех тех, кто находится или находился в зоне боевых действий: ни в коем случае недопустимо брать с собой оружие, тем паче такое, как боевая граната, которая неизвестно как может сработать в той или иной ситуации.

Поэтому правила для всех одни: если ты покидаешь фронт, ты должен всё оружие оставить там, где того требует Устав, украинское законодательство и, в конце концов, здравый смысл.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что этот герой АТО не выполнил эти уставные, законодательные и гражданские требования, и допустил такую трагедию.

Похоже, что тут не было ни конфликта, ни спецоперации.

И все-таки странно, что человек, который находился на фронте, который имел навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами, поступил именно так и произошло то, что произошло. Поэтому я не исключаю, что эта граната кем-то была приведена в такое состояние, что могла взорваться абсолютно неожиданно для самого "Сенсея".

В стране, которая находится в состоянии внешней агрессии со стороны Российской Федерации, исключать ничего нельзя".

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