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Гибель депутата Тымчука: всплыли подробности резонансного происшествия

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Суд назначил комплексную экспертизу пистолета, из которого предположительно застрелился народный депутат Дмитрий Тымчук.

В Реестре судебных решений указано, что прибыв на место происшествия полицейские обнаружили под телом погибшего пистолет "Форт-17". Также следователи обнаружили и изъяли: гильзу возле левой ноги трупа; пулю из-под подушки на кровати в спальной комнате; магазин к пистолету с пятнами бурого вещества между ногами трупа.

Экспертиза должна будет установить, есть ли на пистолете следы генетического материала убитого, супруги или другого лица, относится ли пистолет к огнестрельному оружию и пригоден ли к стрельбе.

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Проводить экспертизу будут специалисты Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

В ходе досудебного расследования установлено, что информацию о ранении Тымчука в полицию 19 июня сообщил помощник народного депутата, который сам получил ее по телефону от супруги политика. По словам жены, Дмитрий Тымчук час тому назад выстрелил себе в голову из наградного пистолета.

Гибель депутата Тымчука: всплыли подробности резонансного происшествия
Дом по бульвару Перова, где найден мертвым Тымчук

Дом по бульвару Перова, где найден мертвым Тымчук

Дом по бульвару Перова, где найден мертвым Тымчук

Дом по бульвару Перова, где найден мертвым Тымчук

Дмитрий Тымчук

Дмитрий Тымчук

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители изначально рассматривали три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

  • Позже источники сообщили, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели.

  • В комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что не верит в версию небрежного обращения с оружием.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина Киев
Теги
криминал убийство Национальная полиция Украины депутат
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Да совесть его просто за мучила! Нельзя ж было постоянно врать ! Вот его совесть и убила!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гы))) Не прошло и года...
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сдохла говорящая кастрюле каска и похер.
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