Генерал сказал, как контролировать границу с РФ и Азовское море

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил о том, что власти следует уделять больше внимания вопросам повышения обороноспособности Украины, в частности, реализации программы "Пять шагов" и постановки на вооружение крылатой ракеты "Молния".

"Во власть пришли люди, которые пребывают в плену иллюзии, что можно достичь мира только переговорами с Путиным", – заметил он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте генерал напомнил о том, что президент Украины Владимир Зеленский в качестве своей основной цели озвучивал цель установления мира на Донбассе. "Но последняя встреча в Париже, думаю, немного открыла ему глаза на ситуацию, и он уже не настолько решителен в стремлении быть "президентом мира", как он позиционировал себя до этого", – заметил Богдан, имея в виду "нормандский саммит", состоявшийся 9 декабря.

Бойцы ВСУ

Он заявил, что "договориться напрямую с Путиным невозможно", а стратегическая цель главы Кремля известна: "Раздел Украины на отдельные княжества, баронства, уничтожение Украины как независимого демократического государства". "Это не новость. Другое дело, как Украина мобилизует внутренний ресурс, международную общественность, чтобы не только остановить, но и дать отпор путинскому режиму", – подчеркнул генерал.

Богдан напомнил о государственной программе по усилению обороноспособности страны "Пять шагов". "Это программа многоформатная, она касается разных родов войск, в том числе ракетного вооружения", – сказал он.

По словам генерала, крылатые ракеты "Нептун" и ракетный комплекс "Гром-2" уже прошли успешные испытания в рамках программы. Точно так же "уже на выходе" сверхзвуковая крылатая ракета "Молния" с дальностью 250 километров, "которая очень не понравилась режиму Путина".

"Если бы процесс шел надлежащим образом, то в первом полугодии 2020 года "Молния" могла бы быть поставлена на вооружение ВСУ. Это дало бы возможность контролировать Азовское море и территорию Украины до той части границы, которую пока мы не контролируем", - подчеркнул Богдан и призвал власти не затягивать реализацию программы "Пять шагов".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Василий Богдан допустил, что решения об установлении "государственных границ" "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей могут свидетельствовать о готовящемся расширении агрессии России в отношении Украины. "Угроза полномасштабной агрессии есть, но всё зависит от того, как мы сами будем себя вести", – заявил он.

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