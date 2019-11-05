Генерал оценил опасность разведения сил на Донбассе

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил: опасения по поводу концентрации российско-оккупационных войск вблизи пунктов разведения сил на Донбассе не имеют оснований.

Если бы такие действия противника имели место, это стало бы известно украинской разведке и разведке союзников. Такое мнение он высказал OBOZREVATEL.

"Есть официальное заявление командования Объединенных сил о том, что усиления войск в районах разведения не наблюдается", – напомнил генерал. По его мнению, всё остальное – "спекуляции и нагнетание ситуации".

По мнению генерала, опасения по поводу разведения сил не имеют оснований

В этом контексте Романенко сообщил о том, что суммарная длина участка линии разграничения, на котором осуществляется разведение сил, вблизи трех населенных пунктов – Станице Луганской, Петровском и Золотом - ничтожно мала по сравнению с общей протяженностью линии разграничения. "Отведение сил на этих участках никак не влияет на ситуацию стратегически, плюс разведка тоже отслеживает", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный обозреватель Михаил Жирохов заявил о том, что российско-оккупационные войска на Донбассе концентрируют свои силы вблизи точек, где осуществляется разведение сил. По его словам, украинской армии необходимо готовить новые фортификационные сооружения на месте своих будущих позиций.

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