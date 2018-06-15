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Генерал призвал отрезать Крым

4.8тЧитать новость на украинском

Полуостров Крым следует превратить в остров.

Прорыв канал вдоль административной границы, "мы будем иметь выход к морю, контролируя свою территорию, от Мариуполя и дальше", - сказал в интервью OBOZREVATEL генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

"Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится", - заявил он.

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По словам генерала, канал должен иметь ширину порядка 100 метров и глубину, достаточную для прохода "любых высокотоннажных кораблей".

Отвечая на вопрос, не будет ли Россия препятствовать таким действиям Украины, Лопата подчеркнул: "Это совершенно не зависит от России. Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Лопата пообещал Украине десятилетия борьбы с Кремлем.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персона
Анатолий Лопата
Место
Украина
Объект
Новости Крыма
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Русский Солдат
Русский Солдат
Вот генерал, ну голова! Побольше бы на украине таких генералов. А не служил ли этот генерал в саперных войсках, фамилия у него такая, соответствующая. Вот ему и карты в руки, то есть лопату. Пусть он этот канал и роет. Не ну а че, вырыли же когда-то древние хохлы Черное море.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Це вже цікаво... Хороша думка...
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