"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Украинские правозащитники провели мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор, где проверили условия содержания Елены Зайцевой – участницы смертельного ДТП в центре Харькова.

"Кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека. Помещение чистое", – пишет в Facebook представитель Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин.

По его словам, в камере Зайцевой есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены.

При этом пользователей возмутила пустая камера виновницы жуткого дорожно-транспортного происшествия.

"А сама Зайцева там? Или уже где-то на островах?" – задалась вопросом Ольга Солод.

"Зайцева где? Походу ее там никогда не было! Народ требует круглосуточное видеонаблюдение в онлайн режиме", – подчеркнула Эльвира Беляева.

Facebook Дмитрий Удачин

Facebook Дмитрий Удачин

Facebook Дмитрий Удачин

Facebook Дмитрий Удачин

Facebook Дмитрий Удачин

Елена Зайцева УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

Зайцева обжаловала приговор в апелляционной инстанции 22 марта.

Подал жалобу и второй фигурант Геннадий Дронов.

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