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"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

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Украинские правозащитники провели мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор, где проверили условия содержания Елены Зайцевой – участницы смертельного ДТП в центре Харькова.

"Кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека. Помещение чистое", – пишет в Facebook представитель Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин.

По его словам, в камере Зайцевой есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены.

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При этом пользователей возмутила пустая камера виновницы жуткого дорожно-транспортного происшествия.

"А сама Зайцева там? Или уже где-то на островах?" – задалась вопросом Ольга Солод.

"Зайцева где? Походу ее там никогда не было! Народ требует круглосуточное видеонаблюдение в онлайн режиме", – подчеркнула Эльвира Беляева.

"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Facebook Дмитрий Удачин

"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Facebook Дмитрий Удачин

"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Facebook Дмитрий Удачин

"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Facebook Дмитрий Удачин

"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Facebook Дмитрий Удачин

"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове
"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Елена Зайцева

Елена Зайцева

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

  • Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

  • В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

  • Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

  • Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

  • Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

  • Зайцева обжаловала приговор в апелляционной инстанции 22 марта.

  • Подал жалобу и второй фигурант Геннадий Дронов.

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Персона
Анастасия Зайцева
Место
Украина
Тег
ДТП Зайцева
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