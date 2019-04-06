"Где Зайцева?" Сеть разозлила пустая камера виновницы жуткого ДТП в Харькове

Украинские правозащитники провели мониторинговый визит в Харьковский следственный изолятор, где проверили условия содержания Елены Зайцевой – участницы смертельного ДТП в центре Харькова.
"Кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека. Помещение чистое", – пишет в Facebook представитель Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин.
По его словам, в камере Зайцевой есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены.
При этом пользователей возмутила пустая камера виновницы жуткого дорожно-транспортного происшествия.
"А сама Зайцева там? Или уже где-то на островах?" – задалась вопросом Ольга Солод.
"Зайцева где? Походу ее там никогда не было! Народ требует круглосуточное видеонаблюдение в онлайн режиме", – подчеркнула Эльвира Беляева.
Facebook Дмитрий Удачин
Facebook Дмитрий Удачин
Facebook Дмитрий Удачин
Facebook Дмитрий Удачин
Facebook Дмитрий Удачин
Елена Зайцева
УНИАН
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.
Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.
В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.
Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.
Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.
Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.
Зайцева обжаловала приговор в апелляционной инстанции 22 марта.
Подал жалобу и второй фигурант Геннадий Дронов.
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